Zareen Khan Loses Cool At Paps: बॉलीवुड स्टार्स के साथ अक्सर पैपराजी अपनी सीमाएं भूल जाते हैं. कभी अजीबोगरीब एंगल से तस्वीरें खींचना तो कभी पर्सनल स्पेस में घुस जाना... पैप्स की ये हरकतें नई नहीं हैं. आए दिन सेलेब्स ऐसी बातों को हंसकर टाल देते हैं या अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं और कई हसीनाएं इस पर पैप्स को सरेआम लताड़ भी चुकी हैं, बावजूद इसके ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, लेकिन इस बार पैपराजी का पाला गलत इंसान से पड़ गया...
दरअसल, 13 जुलाई 2026, सोमवार को मुंबई के एक स्टोर लॉन्च पर जरीन खान पहुंचीं थी, जहां लॉन्च के दौरान एक फोटोग्राफर ने मर्यादा की सारी दीवारें लांघते हुए एक्ट्रेस से कुछ ऐसा कह दिया, जिसने जरीन खान (Zareen Khan) का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा दिया और उन्होंने फिर वो किया जो अब तक शायद किसी ने नहीं किया था. जरीन ने न तो चुप्पी साधी और न ही वहां से वॉकआउट किया, बल्कि कैमरे के सामने ही पैप्स की वो क्लास लगाई कि सबकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई. जरीन ने सख्त लहजे में साफ कहा, 'हद में रहना, सब के सब!' उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
गौरतलब है कि, जरीन खान (Zareen Khan Video) मुंबई में एक विमेंस डेनिम कलेक्शन के लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. वो हाथ में जींस पकड़कर कैमरामैन के सामने पोज दे रही थीं, तभी वहां मौजूद एक पैपराजी ने उनसे अजीबोगरीब डिमांड कर दी. उसने भरे इवेंट में जरीन से कहा कि, वो सबके सामने ही इस जींस को ट्राय करके दिखाएं. यह भद्दी बात सुनते ही जरीन खान का पारा चढ़ गया और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, 'तुम लोगों के सामने? वो नहीं हो रहा!'
बात यहीं नहीं रुकी, जरीन ने अपनी मर्यादा लांघने वाले फोटोग्राफर्स को सरेआम आड़े हाथों लिया और उन्होंने कड़े लहजे में कहा, 'फालतूगिरी की बातें नहीं करना मेरे साथ, क्योंकि मैं ये सब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूं, ओके? हद में रहना, सब के सब!'
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वहीं, अब जब सोशल मीडिया पर जरीन खान (Zareen Khan Viral Video) का ये वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसपर अब लोगों के मिले-जुले रिएक्शन आ रहे हैं. जहां एक तरफ ज्यादातर लोग जरीन खान की तारीफ कर रहे हैं कि, उन्होंने गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई और पैप्स को उनकी औकात दिखाई, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शायद इवेंट के दौरान कोई गलतफहमी हुई थी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…