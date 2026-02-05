1 घंटे 50 मिनट की फिल्म, मजबूरी में किया गया मर्डर, हड्डियों को आटे के चक्की में पीसकर मिटाए गए सबूत...

अगर आप कोई शानदार और मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए एकदम परफेक्ट है. इसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. वहीं फिल्म में मर्डर करने का तरीका देख आपकी रुह कांप जाएगी. इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

सिनेमाघरों में 'वध 2' की दस्तक के साथ ही एक बार फिर उन बुजुर्गों की कहानी चर्चा में है, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ खामोशी को अपनी ताकत बनाया था. साल 2022 में आई फिल्म 'वध' के बारे में इसलिए बताना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक लाचार आम आदमी के भीतर सोए हुए गुस्से की दास्तां है. अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध यह फिल्म एक ऐसी कहानी है, जो ग्वालियर की तंग गलियों से शुरू होकर आपके दिमाग की गहराइयों तक जाती है.

मिडिल क्लास फैमिली की मजबूरी

फिल्म की शुरुआत हमें ग्वालियर के एक पुराने घर में ले जाती है, जहां शंभूनाथ मिश्रा (संजय मिश्रा) और उनकी पत्नी मंजू (नीना गुप्ता) अपनी जिंदगी के ढलते सूरज को देख रहे हैं. उनका बेटा अमेरिका में सेटल है, जिसे घर गिरवी रखकर पढ़ाया गया था, लेकिन वह अब पैसे नहीं देता है. सिर्फ फोन पर बातें करता है. मिश्रा परिवार की त्रासदी तब और गहरी हो जाती है जब प्रजापति पांडेय (सौरभ सचदेवा) नाम का एक सूदखोर उनके घर और इज्जत पर मंडराने लगता है. वह केवल पैसे नहीं मांगता, वह उनके आत्मसम्मान को कुचलता है. पुलिस और सिस्टम इस गुंडे के हाथ की कठपुतली हैं, जिससे शंभूनाथ की बेबसी और बढ़ जाती है.

फिल्म का जबरदस्त क्लाइमैक्स

संजय मिश्रा की एक्टिंग को देख आप उनके फैन हो जाएंगे. उनकी झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और चश्मे के पीछे छिपी वो डरी हुई आंखें आपको बेचैन कर देती हैं. वहीं, नीना गुप्ता ने एक ऐसी मां और पत्नी का किरदार निभाया है जो चुप रहकर भी सब कुछ कह जाती है. इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार है कि आप खुद को इस फिल्म की कहानी से जोड़ लेंगे.

दिमाग घूमा देगा फिल्म का क्लाईमैक्स

फिल्म का दूसरा हिस्सा एकदम सस्पेंस और थ्रिल की दुनिया में ले जाता है. जहां एक शांत स्वभाव का शिक्षक अपने परिवार की गरिमा बचाने के लिए 'वध' का मार्ग चुनता है. यहां मुख्य सवाल यह नहीं है कि लाश कहां छिपाई गई, बल्कि यह है कि क्या एक राक्षस का अंत करना 'पाप' है या 'पुण्य'? फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कानून अंधा हो जाए और समाज बहरा, तो क्या एक आम आदमी का हथियार उठाना जायज है? निर्देशक ने फिल्म के हर फ्रेम में टेंशन और इमोशन का ऐसा कॉम्बिनेशन रखा है कि क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते आपकी सांसें अटक जाती हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

