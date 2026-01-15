1 घंटे 53 मिनट की फिल्म, डार्क थ्रिलर और भरपूर सस्पेंस वाली कहानी, OTT पर ट्रेंड कर रही 7.3 रेटिंग वाली फिल्म

अगर आप क्राइम-सस्पेंस और डार्क थ्रिलर वाली कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इस फिल्म की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

ओटीटी की दुनिया में अक्सर नई फिल्मों का शोर होता है, लेकिन कभी-कभी कोई पुरानी फिल्म अचानक लौटकर आती है और ऐसा तहलका मचाती है, जिसके सामने नई फिल्में भी फीकी लगने लगती हैं. इन दिनों नेटफ्लिक्स पर एक ऐसी ही फिल्म छाई हुई है, जिसने 2014 में सिनेमाघरों को हिला दिया था. हम बात कर रहे हैं रानी मुखर्जी की कल्ट क्लासिक 'मर्दानी' (Mardaani) की. अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपके दिमाग की नसें हिला दे, तो यह 113 मिनट की डार्क थ्रिलर आपके लिए ही है.

पुलिस और अपराधी की खतरनाक स्टोरी

'मर्दानी' कोई आम पुलिस-चोर की कहानी नहीं है. यह समाज के उस कड़वे सच को दिखाती है, जिससे हम बहुत बचने की कोशिश करते हैं. फिल्म की कहानी मुंबई क्राइम ब्रांच की जांबाज अफसर शिवानी शिवाजी रॉय (रानी मुखर्जी) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. शिवानी एक ऐसी ऑफिसर है जो डरना नहीं, डराना जानती है. कहानी में खौफनाक मोड़ तब आता है, जब शिवानी के करीब रहने वाली एक अनाथ बच्ची अचानक गायब हो जाती है. उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश शिवानी को मानव तस्करी के एक ऐसे अंधेरे साम्राज्य के दरवाजे पर खड़ा कर देती है, जिसका जाल दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैला है.

क्या है फिल्म की कहानी?

इसमें एक तरफ निडर शिवानी रॉय है, तो दूसरी तरफ है इस काले धंधे का मास्टरमाइंड वॉल्ट (ताहिर राज भसीन). वॉल्ट कोई खूंखार दिखने वाला गुंडा नहीं है, बल्कि एक मासूम चेहरे वाला कम उम्र का लड़का है, जो साये की तरह पुलिस के साथ माइंड गेम्स खेलता है. रानी मुखर्जी और ताहिर के बीच फोन पर होने वाली बातचीत का यह खेल क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है. इस फिल्म को रानी मुखर्जी के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है. उन्होंने शिवानी रॉय के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि बिना किसी भारी-भरकम डायलॉगबाजी के, सिर्फ अपनी आंखों से उन्होंने खौफ पैदा कर दिया.

विलेन का दमदार किरदार

वहीं, ताहिर राज भसीन ने अपने डेब्यू में ही यह दिखा दिया था कि एक शांत दिमाग वाला विलेन कितना खतरनाक हो सकता है. प्रदीप सरकार के निर्देशन में बनी 'मर्दानी' एक जबरदस्त फिल्म है. IMDb पर इसकी रेटिंग 7.3 है. फिलहाल यह फिल्म नेटफ्लिक्स की टॉप 10 लिस्ट में छठे नंबर पर अपनी धाक जमाए हुए है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

