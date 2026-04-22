1 घंटे 54 मिनट की इस फिल्म की कहानी देख हिल गया दर्शकों का दिमाग, क्लाइमेक्स देख ‘दृश्यम’ का सस्पेंस भी लगने लगेगा फीका

मर्डर-मिस्ट्री और सस्पेंस के शौकीनों के लिए हम आपको एकदम बेस्ट फिल्म बता रहें हैं. फॉरेंसिक ऑफिसर की जांच और 'दृश्यम' को टक्कर देने वाले क्लाइमेक्स के साथ, यह फिल्म अंत तक आपको कातिल ढूंढने पर मजबूर कर देगी.

अगर आप सस्पेंस और मर्डर-मिस्ट्री फिल्मों के दीवाने हैं और आपको लगता है कि 'दृश्यम' से बेहतर कोई क्लाइमेक्स नहीं हो सकता, तो शायद आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है. ओटीटी के दौर में जहां हर दिन नई फिल्में आती हैं, वहीं कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो चुपके से आती हैं और अपनी कहानी से दर्शकों के दिमाग की नसें हिला देती हैं. फिल्म 'दृश्यम' में हमने देखा था कि कैसे एक आम आदमी पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक सकता है. लेकिन तेलगु फिल्म 'V1 मर्डर केस' की कहानी इससे बिल्कुल अलग और ज्यादा खौफनाक है. यह फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन ओटीटी पर आने के बाद यह एक कल्ट क्लासिक बन गई है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'V1 मर्डर केस' फिल्म की शुरुआत एक जवान लड़की की हत्या से होती है, जो अपने प्रेमी के साथ लिव-इन में रह रही थी. पहली नजर में यह एक साधारण क्राइम लगता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, परतें खुलने लगती हैं. कहानी में असली मजा तब आता है जब मुख्य आरोपित यानी उस लड़की के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है. अब सवाल यह है कि अगर बॉयफ्रेंड ने मर्डर नहीं किया, तो कातिल कौन है?

फॉरेंसिक टीम की जांच

फिल्म का हीरो कोई आम पुलिसवाला नहीं, बल्कि एक फॉरेंसिक ऑफिसर है. इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत उसकी एक पुरानी मेंटल ट्रॉमा है, जिसकी वजह से उसे निक्टोफोबिया यानी अंधेरे से डर या नींद न आने की गंभीर समस्या है. अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ते हुए, वह अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलकर इस कत्ल को सुलझाने निकलता है.

जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर

यह फिल्म सिर्फ सुराग ढूंढने के बारे में नहीं है, बल्कि यह इंसानी व्यवहार और उनके छिपे हुए चेहरों को दिखाती है. फॉरेंसिक ऑफिसर अपनी कमजोरियों के बावजूद जिस तरह से सबूतों को जोड़ता है, वह दर्शकों को फिल्म के आखिरी मिनट तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटाने देता है. फिल्म केवल 1 घंटे 54 मिनट की है, जो इसे बिना बोरियत के देखने लायक बनाती है. वहीं इसका क्लाईमैक्स इतना अलग है कि आप अंत तक कातिल का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे.

कहां देखें ये फिल्म

अगर आपको तेलुगु नहीं आती, तो चिंता की बात नहीं है. यह फिल्म अमेजन प्राइम पर तेलुगु में अवेलेबल है, लेकिन इसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पर मुफ्त में मौजूद है. IMDb पर इसे 6.7 की शानदार रेटिंग मिली है. जो लोग थ्रिलर फिल्मों में लॉजिक को ढूंढते हैं, उनके लिए यह फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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