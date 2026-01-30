ENG हिन्दी
  • '1 कातिल और 8 कत्ल...', वीकेंड पर देखें 6 एपिसोड वाली ये क्राइम-थ्रिलर सीरीज, सस्पेंस इतना...

'1 कातिल और 8 कत्ल...', वीकेंड पर देखें 6 एपिसोड वाली ये क्राइम-थ्रिलर सीरीज, सस्पेंस इतना की स्क्रीन से नहीं हटेगी नजर

अगर आप वीकेंड पर कोई सस्पेंस और थ्रिलर जैसी सीरीज देखना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी ही सीरीज के बारे में बता रहें हैं. इसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 30, 2026 2:20 PM IST

'1 कातिल और 8 कत्ल...', वीकेंड पर देखें 6 एपिसोड वाली ये क्राइम-थ्रिलर सीरीज, सस्पेंस इतना की स्क्रीन से नहीं हटेगी नजर

साल 2026 में कई सस्पेंस फिल्में और सीरीज रिलीज हुईं हैं. इसी बीच साल 2025 की एक सस्पेंस थ्रिलर सीरीज के बारे में हम आपको बता रहें हैं. यह सीरीज जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई है. हम बात कर रहें हैं क्राइम थ्रिलर 'मिसेज देशपांडे' (Mrs Deshpande) की. इस सीरीज ने दर्शकों के होश उड़ा दिए हैं. 'धक-धक गर्ल' माधुरी दीक्षित ने इस सीरीज के जरिए ओटीटी पर जो खौफनाक और दमदार अवतार दिखाया है, उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है.

'मिसेज देशपांडे' का खौफ

भारतीय ओटीटी स्पेस में क्राइम थ्रिलर्स की कमी नहीं है, लेकिन 'मिसेज देशपांडे' अपनी डार्क कहानी और सस्पेंस के कारण सबसे अलग नजर आती है. यह सीरीज लोकप्रिय फ्रेंच शो 'ला मांटे' (La Mante) का आधिकारिक एडेप्टेशन है, जिसे भारतीय परिवेश में बखूबी दिखाया गया है. सीरीज की कहानी एक 'कॉपीकैट किलर' के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी की शुरुआत में पता चलता है कि 25 साल पहले मिसेज देशपांडे (माधुरी दीक्षित) ने 8 बेरहम कत्ल किए थे, जिसके लिए वह जेल में सजा काट रही हैं. लेकिन हैरानी तब होती है, जब मुंबई में एक नया सीरियल किलर दस्तक देता है.

क्या है इस सीरीज की कहानी?

हैरानी की बात यह है कि यह नया कातिल बिल्कुल उसी अंदाज में खून कर रहा है जैसे 25 साल पहले मिसेज देशपांडे किया करती थीं. पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब असली 'किलर' सलाखों के पीछे है, तो शहर में खौफ का ये नया तांडव कौन मचा रहा है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रशासन मजबूरन जेल में बंद मिसेज देशपांडे की मदद लेता है. यहां से शुरू होता है दिमाग घुमा देने वाला खेल. 6 एपिसोड की इस सीरीज में सस्पेंस को इस कदर बरकरार रखा गया है कि आखिरी एपिसोड तक दर्शक कातिल का अंदाजा नहीं लगा पाते.

मिसेज देशपांडे का आएगा सीजन 2?

माधुरी दीक्षित ने 'मिसेज देशपांडे' के रूप में एक ऐसी महिला का किरदार निभाया है जो शांत है, रहस्यमयी है और बेहद खतरनाक भी. उनके चेहरे के हाव-भाव और डायलॉग डिलीवरी सीरीज की जान हैं. सीरीज के आखिरी एपिसोड ने न केवल खूनी का पर्दाफाश किया, बल्कि एक बड़े धमाके के साथ सीजन 2 की घोषणा भी कर दी. मेकर्स ने अंत में यह साफ कर दिया है कि मिसेज देशपांडे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. अब अगले सीजन में कहानी क्या मोड़ लेगी और क्या मिसेज देशपांडे के अतीत के कुछ और गहरे राज खुलेंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Mrs Deshpande On Ott Mrs Deshpande Series Mrs. Deshpande