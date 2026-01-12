ENG हिन्दी
  120 Bahadur OTT Release: इस दिन से OTT पर स्ट्रीम होगी फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर', नोट कर लें डेट

120 Bahadur OTT Release: फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. आप इस फिल्म को 26 जनवरी के अवसर पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 12, 2026 2:13 PM IST

बॉलीवुड में जब भी देशभक्ति और युद्ध की कहानियों का जिक्र होता है, तो लोग इन फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं. फरहान अख्तर की अवेटेड वॉर ड्रामा फिल्म '120 बहादुर' भी कुछ इसी उम्मीद के साथ 21 नवंबर 2025 को बड़े पर्दे पर उतरी थी. हालांकि थिएटर्स में यह फिल्म उतनी नहीं चल सकी. मेजर शैतान सिंह भाटी (परमवीर चक्र विजेता) और रेजांग ला के युद्ध की वीरगाथा पर आधारित इस फिल्म का हश्र बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई. इसके फ्लॉप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण फिल्म का कमजोर प्रमोशन माना जा रहा है. बिना किसी बड़े शोर-शराबे के रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले 10 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर महज 15.35 करोड़ रुपये का कारोबार किया. हालांकि, क्रिटिक्स ने फिल्म की कहानी और फरहान अख्तर के एक्टिंग की बहुत तारीफ की.

ओटीटी पर कब आएगी फिल्म

सिनेमाघरों के ठंडे रिस्पॉन्स के बाद, अब फिल्म डिजिटल प्रीमियर के लिए पूरी तरह तैयार है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि '120 बहादुर' जैसी कहानियों को ओटीटी पर एक बड़ा दर्शक वर्ग मिलता है. ये फिल्म ओटीटी पर 16 जनवरी 2026 को दस्तक देगी. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर देख सकते हैं. नए साल के दूसरे हफ्ते में यह फिल्म घर बैठे दर्शकों के लिए मौजूद रहेगी. उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस के माहौल में इस देशभक्ति फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त व्यूअरशिप मिलेगी.

क्या है '120 बहादुर' की असली ताकत?

यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में लड़ी गई उस ऐतिहासिक लड़ाई की कहानी है, जहां 120 भारतीय जवानों ने हजारों की तादाद में आए दुश्मन सैनिकों का सामना किया था. फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह के किरदार को बहुत शानदार तरीके से निभाया. फिल्म केवल एक्शन ही नहीं, बल्कि एक सैनिक के परिवार के बलिदान की कहानी को भी दिखाई गई है. भले ही '120 बहादुर' बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश न कर पाई हो, लेकिन इसकी कहानी हर भारतीय को पसंद आएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

