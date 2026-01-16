ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • 2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, औरतों के कत्ल की कहानी, दिल दहला देगी सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी...

2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, औरतों के कत्ल की कहानी, दिल दहला देगी सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी

अगर वीकेंड पर आप कुछ क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर जैसी फिल्में देखना चाहते हैं तो साउथ की ये फिल्म आपके लिए बेस्ट है. इस फिल्म की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी. इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: January 16, 2026 11:57 AM IST

2 घंटे 17 मिनट की फिल्म, औरतों के कत्ल की कहानी, दिल दहला देगी सच्ची घटना पर आधारित ये मूवी

आज के समय में कॉमेडी और रोमांस जैसी फिल्मों को छोड़ सस्पेंस और थ्रिलर जैसी फिल्में देख रहें हैं. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यह फिल्म आज ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है. इस फिल्म में मेगास्टार ममूटी ने लीड रोल निभाया है. मलयालम सिनेमा के मेगास्टार ममूटी के बारे में एक बात मशहूर है वे फिल्में छोटी चुनते हैं, लेकिन धमाका बहुत बड़ा करते हैं. हम आपको यहां जिस फिल्म के बारे में बता रहें हैं वो 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म का नाम 'कलमकावल' (Kalamkaval) है.

किस ओटीटी पर देखें फिल्म?

इसे आप हिंदी में सोनी लिव (SonyLIV) पर देख सकते हैं. मात्र 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 82 करोड़ कूट कर सबको हैरान कर दिया था. अगर आप इस वीकेंड किसी ऐसी फिल्म की तलाश में हैं जो आपकी रूह कंपा दे, तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए ही बनी है. फिल्म की कहानी देख आपका मन बेचैन हो सकता है क्योंकि यह असली सीरियल किलर 'साइनाइड मोहन' की जिंदगी से प्रेरित है. ममूटी ने फिल्म में क्राइम ब्रांच के एसआई स्टेनले दास का किरदार निभाया है.

TRENDING NOW

सिनेमाघरों में लोगों ने किया पसंद

इस फिल्म का ट्विस्ट ये है कि वही कानून का रखवाला असल में एक खूंखार सीरियल किलर भी है. अब इस शातिर अपराधी को दबोचने की जिम्मेदारी मिलती है एसआई नाथ (विनायकन) को. पूरी फिल्म इन दो किरदारों के बीच चलती रहती है, जो 2 घंटे 17 मिनट तक आपको पलक झपकने का मौका नहीं देती. ममूटी की एक्टिंग को सिनेमाघरों में बहुत पसंद किया गया था. 70 की उम्र पार करने के बाद भी वे जिस तरह ग्रे-शेड्स वाले किरदारों को निभाते हैं, उसे देख लोग उनके दीवाने हो जाते हैं.

क्लाइमैक्स देख उड़ जाएंगे होश

फिल्म के अंत तक आते-आते विनायकन अपनी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी और बेहतरीन एक्टिंग से पूरी लाइमलाइट बटोर ले जाते हैं. ममूटी और विनायकन की टक्कर ही इस फिल्म की यूएसपी है. वहीं इस फिल्म को जितिन के जोस ने निर्देशित किया है. उन्होंने फिल्म को बहुत लाउड बनाने के बजाय बहुत ही साधारण और रियल रखा है. फिल्म की लोकेशंस, पुराने होटल्स और आउटडोर शॉट्स कहानी के डार्क मूड को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Kalamkaval Kalamkaval Film Kalamkaval On Ott