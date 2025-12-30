2 घंटे 19 मिनट की इस फिल्म में कूट-कूटकर दिखेगा क्राइम और थ्रिल, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचा रही तहलका, IMDb पर मिली इतनी रेटिंग

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी. इस फिल्म में कॉमेडी और थ्रिल का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

अगर आप ओटीटी पर कुछ ऐसा तलाश रहे हैं जो रोमांच, एक्शन और हंसी का एक परफेक्ट कॉम्बो हो, तो नेटफ्लिक्स आपके लिए एक बेहतरीन सरप्राइज लेकर आया है. डिजिटल दुनिया के इस प्लेटफॉर्म पर हाल ही में साउथ सिनेमा की एक ऐसी फिल्म ने दस्तक दी है, जिसने रिलीज होते ही टॉप-5 की ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है. हम बात कर रहे हैं नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की लेटेस्ट एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर 'रिवोल्वर रीटा' (Revolver Rita) की. बड़े पर्दे पर अपनी चमक बिखेरने के बाद, इस फिल्म को क्रिसमस के खास मौके पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया. करीब 2 घंटे 19 मिनट की यह फिल्म थिएटर्स के बाद अब डिजिटल दर्शकों का भी दिल जीत रही है. आईएमडीबी पर इसे 5.9/10 की रेटिंग मिली है, जो इसे इस वीकेंड की एक 'मस्ट वॉच' मूवी बनाती है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'रिवोल्वर रीटा' की कहानी किसी आम थ्रिलर से काफी अलग है. इसकी मुख्य नायिका रीटा (कीर्ति सुरेश) एक बेहद नॉर्मल और हंसमुख लड़की है, जो अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिता रही होती है. लेकिन उसकी किस्मत तब एक खौफनाक मोड़ लेती है जब अचानक एक खतरनाक गैंगस्टर उसके घर में घुस आता है और वहां उसकी मौत हो जाती है.

अंडरवर्ल्ड से जुड़े इस अपराधी की लाश रीटा और उसके परिवार के लिए जी का जंजाल बन जाती है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रीटा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी नॉर्मल इमेज को छोड़कर एक अलग रूप में आती है.

TRENDING NOW

क्यों देखें यह फिल्म?

कीर्ति सुरेश ने इस फिल्म में कमाल का एक्टिंग किया है. एक तरफ जहां वह अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों हंसाती हैं, वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों को धूल चटाते हुए उनका एक्शन अवतार देखने लायक है. फिल्म की कहानी आपको अंत तक बांधे रखती है. अगर आप बोरियत मिटाना चाहते हैं और कुछ हटके देखना चाहते हैं, तो नेटफ्लिक्स पर 'रिवोल्वर रीटा' आपका इंतजार कर रही है. इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more