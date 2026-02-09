ENG हिन्दी
2 घंटे 19 मिनट की वो फिल्म, जिसका क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे हैरान, मुर्दा बताता है अपने कातिलों का सच!

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी. इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया था. फिल्म में सस्पेंस के साथ थ्रिलर का जबरदस्त मिक्सअप है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 9, 2026 11:20 PM IST

अगर आप खतरनाक और दिमाग को झकझोर कर रख देने वाली फिल्म की तलाश कर रहें हैं तो हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहें हैं. इसकी कहानी इतनी खतरनाक है कि इसे देखने के बाद आप सोचते रह जाएंगे. हम बात कर रहें हैं आमिर खान की 'तलाश: द आंसर लाइज विदिन' के बारे में. ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई थी. 2 घंटे 19 मिनट की यह फिल्म केवल एक पुलिस इंवेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि यह गम, पछतावे और दूसरी शक्तियों की कहानी है. जिसका क्लाइमैक्स आपको एकदम हैरान कर देगा. रीमा कागती के निर्देशन में बनी यह फिल्म जब पर्दे पर आई, तो इसके क्लाइमैक्स ने लोगों को एकदम हैरान कर दिया.

एक अनसुलझी कहानी और रहस्य

फिल्म की शुरुआत होती है रात के सन्नाटे में मुंबई की मरीन ड्राइव पर हुई एक हाई-प्रोफाइल कार दुर्घटना से. एक मशहूर अभिनेता की गाड़ी कंट्रोल के बाहर होकर समुद्र में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है. इस केस की गुत्थी सुलझाने का जिम्मा मिलता है इंस्पेक्टर सुरजन सिंह शेखावत (आमिर खान) को. सुरजन खुद एक गहरे मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है. उसने हाल ही में एक दुर्घटना में अपने छोटे बेटे को खोया है, जिसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानता है. उसकी पत्नी रोशनी (रानी मुखर्जी) इस दुख से बाहर आने के लिए आध्यात्मिक सहारा लेती है, लेकिन सुरजन केवल अपने काम और इस केस की उलझनों में खुद को डुबो देना चाहता है।

रोज की एंट्री और कातिलों का सच

जांच के दौरान सुरजन की मुलाकात रोज (करीना कपूर) से होती है, जो रेड-लाइट एरिया में काम करने वाली एक रहस्यमयी लड़की है. रोज के पास इस केस से जुड़े कई ऐसे सुराग हैं जो पुलिस की फाइलों में नहीं हैं. वह सुरजन को उन अंधेरी गलियों और उन लोगों तक ले जाती है जो इस हाई-प्रोफाइल मर्डर में शामिल थे. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस गहराता जाता है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी (तैमूर) का किरदार इस केस को और भी जबरदस्त बनाता है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि रोज को वो सब बातें कैसे पता हैं जो कोई और नहीं जानता?

क्लाइमैक्स जो होश उड़ा देगा

फिल्म के आखिरी 20 मिनट सबसे बेहतरीन 'ट्विस्ट' में से एक हैं. जब सुरजन उन कातिलों का पीछा करता है जिन्होंने उस एक्टर को ब्लैकमेल किया था, तो कहानी उसी मोड़ पर वापस आती है जहां पहली कार दुर्घटना हुई थी. सुरजन को पता चलता है कि जिस रोज ने कदम-कदम पर उसकी मदद की, वह असल में जिंदा ही नहीं है! रोज वही लड़की थी जिसकी मौत सालों पहले उन्हीं कातिलों की वजह से हुई थी, और उसकी लाश को उन्हीं सड़कों के पास दबा दिया गया था. रोज की आत्मा ने सुरजन को जरिया बनाया ताकि वह न केवल अपने कातिलों को सजा दिला सके. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

