2 घंटे 40 मिनट की वो फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुई फ्लॉप, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचा रही तहलका...

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी को बॉक्स ऑफिस पर लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, लेकिन ओटीटी पर यह फिल्म ट्रेडिंग लिस्ट में शामिल है. लोग इसे बहुत पसंद कर रहें हैं.

सिनेमा की दुनिया में अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं, जहां कोई फिल्म बड़े पर्दे पर औंधे मुंह गिरती है, लेकिन डिजिटल दुनिया में आते ही सुपरहिट बन जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों ओटीटी (OTT) पर देखने को मिल रहा है. साल 2026 की शुरुआत में जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर महा-फ्लॉप घोषित कर दिया गया था, वह आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन गई है. हम बात कर रहे हैं साउथ के पैन-इंडिया सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' (The Raja Saab) की. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों थिएटर में फेल होने वाली यह फिल्म अब घर-घर में पसंद की जा रही है.

ओटीटी पर लोग कर रहें पसंद

प्रभास की 'द राजा साहब' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त हाइप थी, लेकिन रिलीज के बाद खराब कहानी के कारण दर्शकों और क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपनी लागत निकालने के लिए भी संघर्ष करती दिखी. हालांकि, 6 फरवरी 2026 को जैसे ही यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर हिंदी और अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में स्ट्रीम हुई, मानों इसकी किस्मत ही बदल गई. जो दर्शक थिएटर जाने से कतरा रहे थे, वे अब अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर इस फिल्म को 'मस्ट वॉच' की लिस्ट में रख रहे हैं.

TRENDING NOW

160 मिनट की रहस्यमयी कहानी

यह फिल्म लगभग 3 घंटे लंबी है, लेकिन इसका जॉनर हॉरर-कॉमेडी अब डिजिटल दर्शकों को आकर्षित कर रहा है. कहानी एक ऐसे युवक के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी के आंसुओं को पोंछने के लिए अपने सालों पहले खोए हुए दादाजी की तलाश में निकलता है. उसे पता चलता है कि उसके दादाजी हैदराबाद में कहीं हैं. वह उम्मीद के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन यहीं से फिल्म एक डरावना मोड़ लेती है. दादाजी को खोजते-खोजते वह एक ऐसी शापित और जर्जर हवेली में फंस जाता है, जहां की परछाइयां बोलती हैं और दीवारें राज उगलती हैं. फिल्म का दूसरा हिस्सा रोंगटे खड़े करने वाले डर के साथ-साथ मजेदार कॉमेडी का तड़का भी लगाता है.

क्यों फ्लॉप हुई थी थिएटर में?

प्रभास जैसे बड़े सितारे की फिल्म होने के बावजूद 'द राजा साहब' को सिनेमाघरों में नेगेटिव रिव्यू मिले. आलोचकों का मानना था कि फिल्म की कहानी में भटकाव बहुत ज्यादा है और 160 मिनट की अवधि दर्शकों को बोर करने लगती है. लेकिन ओटीटी पर दर्शकों के पास 'फास्ट फॉरवर्ड' और अपनी सुविधा के अनुसार देखने का ऑप्शन होता है, जो इस फिल्म के लिए अच्छा साबित हुआ है. 'द राजा साहब' को थिएटर में भले ही नहीं पसंद किया गया हो, लेकिन जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म फिलहाल ट्रेंडिंग चार्ट में नंबर 1 पर बनी हुई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more