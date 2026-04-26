2 घंटे 5 मिनट का वो खौफनाक फिल्म, जिसे देख कांप उठा लोगों का कलेजा, हनुमान चालीसा पास रख कर ही देखें...

अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ के शौकीन हैं, तो यह फिल्म आपके लिए बेस्ट है. विक्रम भट्ट के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक पुरानी हवेली की कहानी है, जो ओटीटी पर आज भी दर्शकों की रातों की नींद उड़ा रही है.

सिनेमा की दुनिया में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा डरावनी होती जाती हैं. साल 2008 में जब निर्देशक विक्रम भट्ट ने '1920' को पर्दे पर उतारा, तो उन्होंने भारतीय हॉरर सिनेमा बदल दिया. फिल्म की कहानी 1920 के दशक की कहानी पर आधारित है. अर्जुन (रजनीश दुग्गल), जो एक आर्किटेक्ट है, अपनी पत्नी लीजा (अदा शर्मा) के साथ एक पुरानी और आलीशान हवेली में कदम रखता है.

फिल्म की शानदार कहानी

'1920' फिल्म में अर्जुन का इरादा इस जर्जर हो चुकी इमारत को एक शानदार होटल में तब्दील करने का है. उसे नहीं पता कि जिस जमीन पर वह खुशियों का महल बनाना चाहता है. वह बेहद खौफनाक है. जैसे-जैसे अर्जुन और लीजा वहां वक्त बिताते हैं, हवेली की खामोश दीवारें बोलना शुरू कर देती हैं. फिल्म की खूबसूरती इसके हॉरर और रोमांस का मिक्सअप में है. यहां एक तरफ प्यार है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी आत्मा है जिसे सदियों से मुक्ति नहीं मिली.

अदा शर्मा का वो खौफनाक ट्रांसफॉर्मेशन

फिल्म '1920' की सबसे बड़ी ताकत अदा शर्मा का एक्टिंग है. अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने जिस तरह से एक पजेस्ड महिला का किरदार निभाया, उसे देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट गए थे. उनके चेहरे के भाव वो डरावनी आवाजें और शारीरिक बनावट में आने वाले बदलाव आज भी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन हॉरर सीन में गिने जाते हैं.

फिल्म के शानदार गाने

इस फिल्म को खास बनाता है इसके गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक. अदनान सामी द्वारा लिखा गया गाना और रहस्यमयी धुनों ने फिल्म के डर को दोगुना कर दिया था. इसके साथ ही, हवेली के सेट और सिनेमैटोग्राफी ने दर्शकों को वाकई 1920 के उस पुराने दौर में पहुंचा दिया था. '1920' की ब्लॉकबस्टर सफलता ने बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का एक नया दौर शुरु हुआ. इसी फिल्म की कामयाबी के बाद '1920: ईविल रिटर्न्स', '1920 लंदन', '1921' और हालिया रिलीज '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' जैसी फिल्में बनीं.

इस ओटीटी पर देखें

अगर आप इस क्लासिक डरावनी फिल्म को फिर से देखना चाहते हैं, तो अमेजन प्राइम वीडियो पर यह फिल्म मौजूद है. IMDb पर 6.5 की शानदार रेटिंग रखने वाली यह मूवी 2 घंटे 5 मिनट की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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