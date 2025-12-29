ENG हिन्दी
साल 2009 में रिलीज हुई थी 2 घंटे 50 मिनट की ये एवरग्रीन फिल्म, काॅमेडी और इमोशन का है जबरदस्त मिक्सअप, इस OTT पर देखें

आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी में आपको कॉमेडी के साथ लाइफ लेशन भी मिलेगा. इस फिल्म की कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. इसे आप OTT प्लेटफार्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 29, 2025 2:37 PM IST

परिवार के साथ बैठकर फिल्म देखने का एक अलग ही मजा है. अगर कॉमेडी वाली फिल्म हो तो मजा ही आ जाता है. ऐसी फिल्म के बारे में हम आपको बता रहें हैं, जो आपको बहुत पसंद आएंगी और आपका तनाव दूर करेगी. हम बात कर रहे हैं साल 2009 में आई फिल्म '3 इडियट्स' (3 Idiots) की. राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस फिल्म ने भारत में 202 करोड़ और दुनियाभर में 400 करोड़ का भारी-भरकम बिजनेस किया था. आईएमडीबी (IMDb) और क्रिटिक्स की ओर से इसे शानदार रेटिंग मिली, जो आज भी इसे बॉलीवुड की टॉप कॉमेडी-ड्रामा फिल्मों की लिस्ट में बनाए हुए है.

क्या है फिल्म की खास बात?

लगभग 2 घंटे 50 मिनट की यह फिल्म इंजीनियरिंग कॉलेज के तीन दोस्तों रैंचो (आमिर खान), फरहान (आर. माधवन) और राजू रस्तोगी (शरमन जोशी) के इर्द-गिर्द बुनी गई है. फिल्म की कॉमिक टाइमिंग आज भी बेजोड़ है. 'ऑल इज वेल' से लेकर 'चतुर' के फनी स्पीच तक, फिल्म का हर हिस्सा आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देता है. वहीं, छात्रों पर पड़ने वाले मानसिक दबाव और करियर की चुनौतियों जैसे गंभीर विषयों को फिल्म ने बहुत ही इमोशन के साथ पेश किया है. यह फिल्म आपको सिखाती है कि कामयाबी के पीछे नहीं, बल्कि 'काबिलियत' के पीछे भागना चाहिए. फिल्म की कहानी और क्लाईमैक्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी.

फिल्म की बेहतरीन स्टारकास्ट

आमिर खान, आर. माधवन और शरमन जोशी की तिकड़ी के अलावा करीना कपूर खान की मासूमियत और बोमन ईरानी द्वारा निभाया गया 'वायरस' का किरदार फिल्म में जान फूंक देता है. अगर आप इस वीकेंड अपने दोस्तों या परिवार के साथ पुरानी यादें ताजा करना चाहते हैं, तो '3 इडियट्स' फिलहाल अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video) पर स्ट्रीम हो रही है. यह फिल्म एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक लाइफ लेसन है जो हर पीढ़ी के लिए बेस्ट है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

