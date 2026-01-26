Suspense Crime Thriller: 2 घंटे 6 मिनट की फिल्म, सस्पेंस-थ्रिलर में निकली बाप, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कर रही ट्रेंड

अगर आप क्राइम-सस्पेंस और थ्रिलर जैसी फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बता रहें हैं, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

ओटीटी की दुनिया में इन दिनों एक ऐसी फिल्म तहलका मचा रही है, जो समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाती है, साथ ही यह आपको अपनी कुर्सी से चिपके रहने पर भी मजबूर कर देगी. हम बात कर रहे हैं प्राइम वीडियो पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही फिल्म 'चिकाटीलो' (Cheekatilo) की. अगर आप एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की तलाश में हैं, जो पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को दिखाए, तो शोभिता धुलिपाला की यह फिल्म आपकी 'वॉच-लिस्ट' में जरूर होनी चाहिए.

क्या है फिल्म की कहानी?

हैदराबाद के चकाचौंध भरे और मॉर्डन माहौल में बुनी गई यह कहानी संध्या (शोभिता धुलिपाला) के इर्द-गिर्द घूमती है. संध्या कोई साधारण महिला नहीं है; वह क्रिमिनोलॉजी की टॉपर है, लेकिन अपना करियर एक ग्लैमरस टीवी होस्ट के तौर पर शुरू करती है. जल्द ही उसे एहसास होता है कि टीवी की दुनिया में असली मुद्दे दब जाते हैं, इसलिए वह अपनी ऐशो-आराम की नौकरी छोड़ देती है और एक स्वतंत्र YouTube पॉडकास्ट शुरू करती है. उसका मकसद उन लोगों को आवाज देना है जिन्हें समाज और कानून ने भुला दिया है.

एक कत्ल से शुरू होती है कहानी

कहानी में खौफनाक मोड़ तब आता है जब संध्या के घर के पास ही एक युवा लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है. संध्या के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि मरने वाली लड़की कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी अपनी पूर्व इंटर्न और करीबी दोस्त थी. पुलिस इस मामले को एक साधारण मर्डर केस मानकर फाइल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन संध्या की 'जासूसी नजर' इसे एक्सेप्ट नहीं करती. वह अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और अपने पॉडकास्ट के जरिए लाइव इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है.

कैसे होता है इस मर्डर का खुलासा?

इन्वेस्टिगेशन के दौरान संध्या का सामना इंस्पेक्टर राजीव से होता है. जहां राजीव कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, वहीं संध्या का बेबाक अंदाज दोनों के बीच टकराव पैदा करता है. लेकिन जल्द ही दोनों हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि यह सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि शहर के काले रहस्यों का एक जाल है. फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसके हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स हैं. बीच-बीच में दिखने वाले डरावने साये और खौफनाक सीन्स दर्शक के मन में यह सवाल पैदा करते हैं कि क्या यह कोई इंसान का काम है या फिर कोई बुरी आत्मा इस खेल के पीछे है.

दमदार स्टारकास्ट और डायरेक्शन

इस फिल्म में शोभिता धुलिपाला ने एक निडर पत्रकार और पॉडकास्टर के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. शरन कोप्पिशेट्टी ने जिस तरह से सस्पेंस और सोशल मैसेज को मिलाया है, वह काबिल-ए-तारीफ है. इसके अलावा इसमें आमनी, एशा चावला और मधु चौधरी भी इसमें मुख्य किरदार निभाया है. 23 जनवरी को तेलुगु, तमिल और हिंदी में रिलीज हुई थी. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

