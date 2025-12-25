ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • Horror Movie: साल 2008 में रिलीज इस हॉरर फिल्म को देख ठंड में आ जाएगा पसीना, इस OTT प्लेटफॉर्म पर दे...

Horror Movie: साल 2008 में रिलीज इस हॉरर फिल्म को देख ठंड में आ जाएगा पसीना, इस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें

अगर आप इस वीकेंड कोई हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं तो साल 2008 में रिलीज होने वाली ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 25, 2025 1:10 PM IST

Horror Movie: साल 2008 में रिलीज इस हॉरर फिल्म को देख ठंड में आ जाएगा पसीना, इस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें

अगर आप इस वीकेंड पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए ही है. भारतीय सिनेमा की एक ऐसी 'कल्ट क्लासिक' हॉरर फिल्म ओटीटी पर वापसी कर रही है, जिसने सालों पहले सिनेमाघरों में दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए थे। हम बात कर रहे हैं साल 2008 में आई रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म '1920' की. निर्देशक विक्रम भट्ट की यह फिल्म न केवल अपनी डरावनी कहानी के लिए जानी जाती है, बल्कि इसमें मौजूद 'डरावने सीन्स' आज भी दर्शकों को डरा देते हैं. आइए जानते हैं क्यों इस फिल्म को अकेले देखना खतरे से खाली नहीं है:

Also Read
इन 10 हॉरर फिल्मों को अकेले देखने के लिए चाहिए बड़ा जिगरा, हर एक फिल्म है बेहद ही डरावनी

अदा शर्मा का खौफनाक अवतार

फिल्म '1920' से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अदा शर्मा ने 'लीजा' के किरदार में जो जान फूंकी थी, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है. अदा ने इसमें एक मासूम पत्नी और एक खूंखार आत्मा के कब्जे वाली महिला का किरदार निभाया था. अदा की एक्टिंग बेहद खूबसूरत थी. वहीं फिल्म में उनका ये सफर बेहद डरावना है. फिल्म के कुछ दृश्य, विशेष रूप से वह सीन जहां आत्मा के वश में होकर लीजा एक खंभे पर मकड़ी की तरह चढ़ जाती है और अजीब आवाजें निकालती है, किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है. अदा शर्मा के एक्सप्रेशंस और उनके चेहरे का वो बदलाव आज भी लोगों को डराने की ताकत रखता है.

TRENDING NOW

प्यार, श्राप और साया की कहानी

फिल्म की कहानी एक आर्किटेक्ट अर्जुन और उसकी पत्नी लीजा के इर्द-गिर्द घूमती है. अर्जुन को एक पुरानी और विशाल हवेली को होटल में बदलने का काम मिलता है. वह अपनी पत्नी के साथ वहां शिफ्ट हो जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उस हवेली की दीवारों में दशकों पुराना एक खौफनाक राज दफन है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्यार और विश्वास की यह दास्तान रूहानी ताकतों और इंसानी स्ट्रगल की कहानी बन जाती है. इसे आप OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

क्यों देखें '1920'?

फिल्म का म्यूजिक डरावना होने के साथ-साथ बेहद शानदार भी है, जो फिल्म के माहौल को और भी डरावना और खौफनाक बना देता है. यह फिल्म हॉलीवुड की क्लासिक हॉरर फिल्म 'द एक्सॉरसिस्ट' से प्रेरित थी, लेकिन इसके देसी ट्रीटमेंट और राजपूताना हवेली ने इसे और भी ज्यादा डरावना बना दिया. फिल्म के डार्क फ्रेम और पुरानी हवेली के सुनसान गलियारे आपको एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देंगे. अगर आप इस वीकेंड इसे देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि किसी के साथ इस फिल्म को देखें. आगे आप कमजोर दिल वाले हैं तो इसे बिल्कुल न देखें! ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags 1920 1920 Film 1920 On Ott