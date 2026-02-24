खुशबूदार बगीचे में दफन हैं खौफनाक राज, 6 एपिसोड की वो सीरीज, जिसे देख उड़ जाएगी रातों की नींद...

अगर आप ओटीटी (OTT) पर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे और हर सीन के साथ दिल की धड़कनें तेज कर दे, तो आपकी तलाश खत्म हुई. नेटफ्लिक्स पर इन दिनों एक ऐसी वेब सीरीज चर्चा में बनी हुई है, जो करीब 10 महीने पुरानी होने के बावजूद सस्पेंस के शौकीनों की पहली पसंद बनी हुई है. हम बात कर रहे हैं स्पैनिश की शानदार क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'द गार्डनर' (The Gardener) की. महज 6 एपिसोड की यह मिस्ट्री सीरीज न केवल आपको दहशत से भर देगी, बल्कि रिश्तों के काले सच से भी रूबरू कराएगी. आइए जानते हैं क्या है इस सीरीज की कहानी और क्यों यह मस्ट वॉच की लिस्ट में है.
लाशों पर उगाए गए फूल
सीरीज की कहानी एक ऐसे माली (गार्डनर) के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसकी पहचान केवल सुंदर बगीचों तक नहीं है. उसके फूलों की क्यारियों के नीचे एक ऐसा राज दफन है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए. इस गार्डनर के बगीचे में लाशें ही लाशें दफन हैं. अल्वारो रिको बचपन में एक भीषण हादसे का शिकार हो गया था, जिसके बाद वह एक्सप्रेशनलेस हो गया. उसके चेहरे पर न दुख आता है, न दर्द और न ही पछतावा.
लालची मां और कातिल बेटा
सीरीज का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा मां का किरदार है. बेटे की इस मानसिक स्थिति का दुख मनाने के बजाय, उसकी मां इस कमी को अपना हथियार बना लेती है. अपने खोए हुए ऐशो-आराम और सपनों के महल को वापस पाने के लिए, वह अपने ही बेटे को एक पेशेवर हिटमैन बना देती है. वह लोगों की हत्या की सुपारी लेती है और उसका बेटा बिना किसी भावना के उन हत्याओं को अंजाम देकर लाशों को अपने बगीचे में ठिकाने लगा देता है.
जब प्यार बना मौत का दुश्मन
कहानी में नया मोड़ तब आता है जब इस पत्थर दिल गार्डनर के भीतर सोई हुई भावनाएं जागने लगती हैं. उसे एक लड़की (कैटालिना सोपेलाना) से प्यार हो जाता है, लेकिन सस्पेंस तब होता है जह उस लड़की को मारने का हुक्म उसकी अपनी मां ने ही दिया है. क्या एक बेटा अपनी मां के आदेश को मानेगा या अपने प्यार को बचाएगा?
क्यों देखें 'द गार्डनर'?
सिर्फ 6 एपिसोड होने के कारण यह सीरीज कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी. आप इसे एक वीकेंड पर आसानी से खत्म कर सकते हैं. अल्वारो रिको ने एक कातिल के रूप में बेहतरीन काम किया है. सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्पैनिश सीरीज नेटफ्लिक्स (Netflix) पर हिंदी डबिंग के साथ उपलब्ध है. IMDb पर इसे 6.3 की रेटिंग मिली है, लेकिन इसका डार्क ड्रामा और अनोखा कॉन्सेप्ट इसे एक बार देखने लायक जरूर बनाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
