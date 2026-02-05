ENG हिन्दी
अगर आप कोई मर्डर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली सीरीज देखना चाहते हैं तो हम आपको एक जबरदस्त सीरीज के बारे में बता रहें हैं. इसकी कहानी को लोगों ने बहुत पसंद किया था और अब 3 साल बाद ये वापस ट्रेंड कर रहा है.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 5, 2026 4:54 PM IST

6 एपिसोड वाली सीरीज, हर सीन में दिखेगा सस्पेंस, मर्डर-मिस्ट्री की कहानी देख हो जाएंगे हक्के-बक्के!

ओटीटी की दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां अच्छी फिल्में या सीरीज कभी पुरानी नहीं होतीं हैं. जब भी किसी बेहतरीन सीरीज का नया सीजन आने वाला होता है, दर्शक पुराने सीरीज को फिर से देखने लगते हैं. ऐसा ही कुछ इन दिनों नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देखने को मिल रहा है, जहां 3 साल पहले रिलीज हुई एक मर्डर मिस्ट्री अचानक से चर्चा में आ गई है और टॉप-10 ट्रेंडिंग लिस्ट में छठे स्थान पर कब्जा जमाए हुए है. हम बात कर रहे हैं 'कोहरा' (Kohrra) की, जिसने अपनी रिलीज के वक्त सस्पेंस और ह्यूमन इमोशन्स के तालमेल से सबको हैरान कर दिया था.

3 साल बाद फिर क्यों छाया 'कोहरा'?

अक्सर देखा जाता है कि नई फिल्मों के शोर में पुरानी सीरीज दब जाती हैं, लेकिन 'कोहरा' के साथ मामला उल्टा है. वरुण सोबती स्टारर इस सीरीज ने 2023 में अपनी सादगी और गहरी मिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीता था. अब, ठीक 3 साल बाद जब इसके सीजन 2 का ऐलान हुई है, तो उन दर्शकों ने भी इसे देखना शुरू कर दिया है जिन्होंने पहले सीजन को मिस कर दिया था.

धुंध के पीछे छिपे कत्ल की कहानी

महज 6 एपिसोड की यह सीरीज पंजाब की कहानी पर आधारित है. कहानी एक एनआरआई (NRI) की हत्या से शुरू होती है, जिसका शव शादी के ठीक कुछ दिन पहले खेत में मिलता है. यह सिर्फ एक पुलिसिया जांच नहीं है, बल्कि यह सीरीज समाज के उस चेहरे को दिखाती है जो कोहरे की तरह धुंधला है. रिश्तों के बीच का तनाव, पिता-पुत्र का संघर्ष और प्यार की कड़वाहट इसे एक साधारण थ्रिलर से कहीं ऊपर ले जाती है.

सीरीज को मिली शानदार रेटिंग

फिल्म की कहानी और परफॉरमेंस को दर्शकों ने इतना सराहा कि इसे IMDb पर 7.3/10 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है. सीरीज में वरुण सोबती ने एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है जो अपनी निजी जिंदगी की उलझनों के साथ इस पेचीदा मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करता है. उनके साथ सुविंदर विक्की के शानदार एक्टिंग ने इस सीरीज को कल्ट बना दिया है.

11 फरवरी को आएगा 'कोहरा 2'

अगर आपने अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है, तो आपके पास इसे खत्म करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं. नेटफ्लिक्स इंडिया ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि 'कोहरा सीजन 2' 11 फरवरी को स्ट्रीम किया जाएगा. यही वजह है कि पुराना सीजन एक बार फिर दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है.

