Top Trending Series: 6 एपिसोड की सीरीज ने OTT पर मचाया तहलका, जबरदस्त कहानी देख स्क्रीन से नहीं हटेगी नजर

अगर आप कोई क्राइम-सस्पेंस वाली शानदार सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को देख सकते हैं. इस सीरीज को ओटीटी पर लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहें हैं. इसका क्लाइमैक्स देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

नेटफ्लिक्स पर इन दिनों पंजाब की धुंध से लिपटी एक ऐसी रहस्यमयी कहानी छाई हुई है, जिसने सस्पेंस के शौकीनों की रातों की नींद उड़ा दी है. हम बात कर रहे हैं साल 2026 की सबसे चर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज 'कोहरा सीजन 2' (Kohrra Season 2) की. 11 फरवरी को रिलीज होते ही इस शो ने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 चार्ट पर कब्जा जमा लिया है और नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है. अगर आप इस वीकेंड कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके दिमाग को हैरान कर दे, तो बरुण सोबती और मोना सिंह की यह सीरीज आपकी लिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए. आइए जानते हैं क्या है इस शो की खासियत.

धुंध में छुपा एक खौफनाक कत्ल

'कोहरा' का पहला सीजन साल 2023 में आया था, जिसने अपनी डार्क और इमोशनल कहानी से दर्शकों को हिला कर रख दिया था. दूसरे सीजन में मेकर्स ने सस्पेंस का लेवल और भी बढ़ा दिया है. कहानी पंजाब के एक शांत दिखने वाले गांव की है, जहां एक शादीशुदा NRI महिला की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है. इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में शक की सुई मृतका के पति, उसके भाई और उसके पूर्व बॉयफ्रेंड की ओर घूमती है. जैसे-जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ती है, पंजाब की उस घनी धुंध के पीछे दबे हुए ऐसे सच सामने आते हैं, जो केस को और पेचीदा बनाते हैं, वहीं रिश्तों की कड़वाहट को भी उजागर करते हैं.

स्टार पावर और बेहतरीन निर्देशन

इस सीरीज की सबसे बड़ी जान इसकी स्टार कास्ट है. मोना सिंह ने अपनी एक्टिंग से एक बार फिर साबित किया है कि वे ओटीटी की क्वीन क्यों हैं. वहीं, बरुण सोबती ने एक थके हुए लेकिन जांबाज पुलिस वाले के किरदार में जान फूंक दी है. उनके साथ रणविजय सिंघा, पूजा बुमराह और अनुराग अरोड़ा जैसे कलाकारों ने कहानी को जीवंत बना दिया है. सुदीप शर्मा और फैसल रहमान के निर्देशन में बनी यह सीरीज पंजाब के ग्रामीण परिवेश और वहां के सामाजिक मुद्दों को बड़ी बारीकी से दिखाती है.

सीरीज को मिली शानदार रेटिंग

'कोहरा सीजन 2' सीरीज को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से 7.9 की शानदार IMDb रेटिंग मिली है. सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं. मेकर्स ने इसे इतना फास्ट-पेस्ड रखा है कि आप एक बार शुरू करने के बाद इसे खत्म किए बिना नहीं उठ पाएंगे. ग्लोबल दर्शकों को ध्यान में रखते हुए इसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश में रिलीज किया गया है. सीरीज का अंत ऐसा है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है. कातिल की पहचान आपके होश उड़ा देगी. अगर आप डार्क थ्रिलर और गहरी कहानियों के शौकीन हैं, तो आपको ये सीरीज जरुर देखनी चाहिए. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

