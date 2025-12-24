दोस्तों के साथ देखने के लिए बेस्ट है 7 एपिसोड वाली ये सीरीज, ओटीटी पर कर रही है ट्रेंड...

ENG हिन्दी
अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोई शानदार सी वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम बेस्ट है. इसे आप OTT प्लेटफार्म पर देख सकते हैं. वहीं ये लगातार ट्रेंड भी हो रही है.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 24, 2025 2:04 PM IST

ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते नई कहानियों का सैलाब आता है, लेकिन कुछ सीरीज ऐसी होती हैं, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करतीं, बल्कि दर्शकों के दिल को छू लेती हैं. नवंबर में 'द फैमिली मैन 3' की धमाकेदार सफलता के बाद, दिसंबर के महीने में भी एक ऐसी सीरीज ने वापसी की है जिसने रिलीज होते ही स्ट्रीमिंग चार्ट्स पर कब्जा कर लिया है. हम बात कर रहे हैं अमेजन प्राइम वीडियो की सबसे चर्चित और लोकप्रिय सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज!' (Four More Shots Please!) के चौथे सीजन की. इस वक्त यह सीरीज ओटीटी पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है. यह आपके लिए एक परफेक्ट वॉच साबित हो सकती है.

चार सहेलियां और उनकी उलझी हुई जिंदगी

इस सीरीज की कहानी है, जो मुंबई की चार ऐसी मॉडर्न महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. जिनकी जिंदगियां भले ही बिखरी हुई हों, लेकिन उनकी दोस्ती अटूट है. ये चारों अपने प्यार से नाता तोड़ सकती हैं, लेकिन एक-दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़तीं. इन चारों लडकियों में से वीजे बानी अपनी लेस्बियन पहचान और उससे जुड़ी चीजों से जूझ रही है. कीर्ति कुल्हारी एक सफल वकील और सिंगल मदर, जो करियर और अपनी इमोशनल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. उसने अपने करियर की खातिर उस व्यक्ति तक को खो दिया जो उसे सबसे ज्यादा चाहता था. मानवी गागरू इस उलझन में है कि आखिर वह अपनी जिंदगी से चाहती क्या है? वह हमेशा उस सच्चे इमोशनल सपोर्ट की तलाश में रहती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है. वहीं सयानी गुप्ता एक निडर पत्रकार, जो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच स्ट्रगल करती है.

क्यों है यह खास?

यह सीरीज सिर्फ चार लड़कियों के घूमने-फिरने या पार्टी करने की कहानी नहीं है. यह महिलाओं के उन गहरे संघर्षों को पर्दे पर लाती है, जिन्हें अक्सर समाज नहीं देखा कर देता है. इसमें करियर, रिश्तों का टूटना, अकेलेपन का डर और सबसे बढ़कर 'सच्ची दोस्ती' को दिखाया गया हैं. एक-दूसरे की कमियों को जानकर भी उन्हें अपनाना और मुश्किल वक्त में बिना किसी जजमेंट के साथ खड़े रहना, यही इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबसूरती है. अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोई अच्छी सी सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

