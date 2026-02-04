8 एपिसोड वाला हॉरर सीरीज, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत का खौफनाक रहस्य, रात के अकेले में बिल्कुल ना देखें!

आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहें हैं, जिसे आप अकेले में देखने की गलती ना करें. अमेजन प्राइम वीडियो (MX Player) पर हाल ही में दस्तक देने वाली वेब सीरीज 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' ने हॉरर और मिस्ट्री के शौकीनों के बीच खलबली मचा दी है. यह सीरीज किसी काल्पनिक भूतिया कहानी पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इनवेस्टिगेटर गौरव तिवारी की असल जिंदगी और उनकी आज तक अनसुलझी रही रहस्यमयी मौत पर आधारित है. रॉबी ग्रेवाल के निर्देशन में बनी यह सीरीज केवल डराती नहीं है, बल्कि रूहानी दुनिया के उन कोनों में ले जाती है, जहां विज्ञान और अंधविश्वास की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं.
पोस्टमार्टम हाउस से शुरू होता खौफ का सफर
सीरीज की शुरुआत एक ठंडे और खामोश मुर्दाघर (Mortuary) से होती है, जहां गौरव तिवारी का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा है. पुलिस इसे एक सामान्य आत्महत्या का मामला मानकर फाइल बंद करने की तैयारी में है, लेकिन तभी गौरव के गले पर मिले अजीब काले निशानों ने जांच की दिशा बदल दी. कहानी तब रफ्तार पकड़ती है जब एक लेखिका गौरव की जीवनी लिखने का फैसला करती है और दर्शक फ्लैशबैक के जरिए गौरव के अतीत में चले जाते हैं.
पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की जिंदगी
'भय' में दिखाया गया है कि गौरव तिवारी का असली सपना आसमान में विमान उड़ाना था. लेकिन एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान हवा में उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटी, जिसने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया. पायलट बनने का ख्वाब छोड़ गौरव रूहानी ताकतों की खोज में निकल पड़े और 'इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी' की नींव रखी. शुरुआती पांच साल सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जैसे-जैसे गौरव अंधेरी और डरावनी जगहों की गहराई में उतरे, शक्तियां उन पर हावी होने लगीं. सीरीज का सस्पेंस इसी बिंदु पर टिका है क्या गौरव को किसी साये ने मारा या उनके दिमाग के भीतर की उलझनों ने?
क्यों देखें ये वेब सीरीज?
चॉकलेटी बॉय की इमेज छोड़ करण टैकर ने गौरव तिवारी के संजीदा और जटिल किरदार में जान फूंक दी है. उनकी आंखों में दिखने वाला डर और जुनून दर्शकों को सीरीज से बांधे रखता है. सीरीज में कल्कि कोचलिन, सलोनी बत्रा और दानिश सूद जैसे कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
