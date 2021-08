Esha Gupta to play Bobby Deol's Image-Maker Role in Aashram 2: बॉबी देओल (Bobby Deol) एक बार फिर काशीपुर वाले बाबा निराला के रूप में वापसी कर रहे हैं। इस सीरीज की अगले सीजन 'आश्रम 2' (Aashram 2) की तैयारियां मेकर्स ने शुरू कर दी हैं। प्रकाश झा (Prakash Jha) क्राइम-ड्रामा सीरीज के दो सफल चैप्टर्स के बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर अपने अगले सीजन के लिए पैमाना बढ़ा रहा है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो बॉबी देओल की इस सीरीज में बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) की जबरदस्त एंट्री होती दिखाई दे रही है। Also Read - Apne 2 से सामने आया Karan Deol का फर्स्ट लुक, फैंस बोले ‘अब उड़ेगा बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ’

पीपिंगमून की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जन्नत 2' एक्ट्रेस ईशा गुप्ता आश्रम के दूसरे सीजन की कास्ट में शामिल हो गई हैं। मिस इंडिया इंटरनेशनल जिन्हें आखिरी बार Zee5 की RejctX 2 में देखा गया था। ईशा गुप्ता इस सीरीज में बॉबी देओल के प्रचारक की भूमिका निभाएगी, जो समाज के निचले तबके के मसीहा के रूप में उनकी छवि बनाने में उनकी मदद करेगी।

चंदन रॉय सान्याल, अदिति पोहनकर, दर्शन कुमार, अनुप्रिया गोयनका, विक्रम कोचर, और राजीव सिद्धार्थ भी आखिरी बार 'आश्रम' की काली कहानी बताने के लिए अपने-अपने करैक्टर में लौटेंगे। शूटिंग 10 सितंबर को जयपुर में शुरू होने वाली है, जिसके बाद टीम भोपाल के लिए रवाना होगी, जहां नवंबर के पहले सप्ताह तक शूटिंग की जाने की उम्मीद है।

'आश्रम' का दूसरा सीजन पिछले अध्यायों की तुलना में बड़ा और अधिक क्रियात्मक होगा। 'बाबा निराला' के जाल में फंसी पम्मी और बाकी महिलाएं इस बार बदला लेती नजर आएंगी। यही नहीं अगले सीजन में आश्रम के दूसरे पक्षों का भी पर्दाफाश करेंगी। नए सीजन की शूटिंग पहले अप्रैल में होनी थी लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण शेड्यूल को टालना पड़ा।