Kushal Tandon के कमेंट पर बवाल के बीच Gauahar Khan ने पति जैद को दी बड़ी हिदायत, कहा- 'घर तभी आना जब...'

Gauahar Khan Post For Zaid Darbar: रियलिटी शो 'द अलायंस' (The Alliance) में इस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. जहां घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के बीच बवाल मचा हुआ है, वहीं उनके बयानों को लेकर बाहर भी भयंकर हंगामा हो रहा है. हाल ही में कुशाल टंडन (Kushal Tandon) ने अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड गौहर खान (Gauahar Khan) को लेकर उनके ही पति जैद दरबार के साथ ऐसा मजाक किया था, जिसके वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी. हालांकि, लोग कुशाल से ज्यादा जैद को ट्रोल कर रहे थे क्योंकि, उन्होंने कुशाल को पलटकर जवाब नहीं दिया. लेकिन अब पति के सपोर्ट में खुद गौहर खान मैदान में उतर आई हैं और उन्होंने ट्रोल्स को तो करारा जवाब दिया ही है, साथ ही जैद के लिए एक ऐसा पोस्ट शेयर किया है जो खूब वायरल हो रहा है. कुशाल टंडन के कमेंट के बीच गौहर ने जैद (Zaid Darbar) से साफ कह दिया है कि, उन्हें उनकी याद नहीं आ रही है और वो सीधे शो जीतकर ही घर लौटें.
गौहर खान के जैद दरबार इस समय प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' में नजर आ रहे हैं और एक्ट्रेस अपने पति जैद को सपोर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. गौहर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अनुव जैन का मशहूर गाना 'जो तुम मेरे हो' गाती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'माय जान जैद दरबार और साथ ही हैशटैग लगाया '#notmissingyou (तुम्हारी याद नहीं आ रही) जीत कर आना!'
आपको बता दें कि, इससे पहले जब कुशाल टंडन के कमेंट पर जैद के चुप रहने को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था, तब गौहर उनके बचाव में सामने आईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक कोट शेयर करते हुए लिखा, 'आप जितने ज्यादा सिक्योर होते हैं, उतनी ही कम बातों का बुरा मानते हैं.' जैद का सपोर्ट करते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'हर बेवकूफी भरी बात पर तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता. सिर्फ समझदार लोग ही जानते हैं कि कब चुप रहकर बेहतर करना है. मुझे तुम पर गर्व है.'
दरअसल, यह पूरा विवाद 'द अलायंस' के जिम एरिया में एक आम बातचीत के दौरान शुरू हुआ. जहां जैद दरबार शो के को-कंटेस्टेंट से कहते नजर आए थे कि, उन्होंने कुशाल टंडन से एक सिगरेट उधार ली है क्योंकि उनके पास जो सिगरेट थी वो बेकार थी. इस पर हंसते हुए कुशाल ने तंज कसा और कहा, 'तुझे साली, सारी मेरी चीजें पसंद आती हैं.' कुशल का यह इशारा साफ तौर पर गौहर खान की तरफ था, जो कभी उनकी गर्लफ्रेंड थीं और अब जैद की पत्नी हैं. हालांकि, जैद ने इस कमेंट पर कोई विवाद खड़ा नहीं किया और हंसकर टाल दिया, लेकिन शो के बाकी कंटेस्टेंट्स मिनी माथुर और अर्सलान गोनी ने कुशल की इस बात पर अपनी नाराजगी और निराशा जाहिर की और बाहर नेटिजन्स भी जैद को ट्रोल करने लगे थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…