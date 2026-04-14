थिएटर के बाद अब OTT पर दस्तक देगी 'अस्सी', जानें कब और कहां देख सकेंगे तापसी पन्नू की फिल्म

तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म 'अस्सी' डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. इस फिल्म में सामाजिक मुद्दों को दिखाया गया है. आइए जानते हैं आप इस फिल्म को ओटीटी पर कब देख सकेंगे.

बाॅलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म अस्सी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी तापसी की फिल्म कोर्टरूम ड्रामा 'अस्सी' (Assi) अब अपने ओटीटी रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार है. 20 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह फिल्म अब उन दर्शकों के लिए ओटीटी पर अवेलेबल होगी जो इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए थे. अगर आप भी इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने से चूक गए तो इसे आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

क्या है फिल्म की कहानी?

'अस्सी' फिल्म सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि समाज की उस मंजर को दिखाने वाली फिल्म है, जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं. फिल्म का ट्रेलर तापसी के उसी अवतार को दिखाता है, जिसकी दर्शकों को उनसे उम्मीद रहती है. एक वकील की भूमिका में तापसी का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया था. आपको बता दें कि फिल्म में कानी कुसरुति का किरदार बेहद इमोशनल करने वाला है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी.

इस फिल्म में आने वाली जेनरेशन के फ्यूचर जैसे गंभीर सवालों को दिखाती है. तापसी पन्नू और कानी कुसरुति के अलावा, फिल्म में रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे बेहतरीन कलाकार हैं. साथ ही नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा की एक्टिंग ने फिल्म को और बेहतर बनाते हैं.

एक्ट्रेस ने बताई इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान, तापसी ने फिल्म इंडस्ट्री के उन पहलुओं पर बात की, जो अक्सर चर्चा का विषय नहीं बनते हैं. उन्होंने माना कि कई बार उन्हें फिल्मों से केवल इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि किसी हीरो को उनके साथ काम नहीं करना होता था. तापसी ने बेबाकी से कहा कि बड़े सितारों वाली फिल्मों में अक्सर एक्ट्रेस का चुनाव नायक की इच्छा पर निर्भर करता है. जब तक कि निर्देशक खुद एक बहुत बड़ा नाम न हो. उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी बातें सीधे उन तक नहीं पहुंचतीं हैं.

तापसी पन्नू का करियर और वर्क फ्रंट

साल 2010 में तेलुगु फिल्म 'झुम्मांडी नादम' से अपने करियर की शुरुआत की थी. तापसी पन्नू ने साल 2012 में 'चश्मे बद्दूर' के साथ हिंदी सिनेमा में एंट्री की. आज वह अपनी पसंद की फिल्में चुनने और गंभीर किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं. 'अस्सी' के बाद, तापसी अब देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित बदला लेने की कहानी 'गंधारी' में नजर आएंगी, जिसे कनिका ढिल्लों प्रोड्यूस कर रही हैं और यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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