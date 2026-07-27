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थिएटर्स में दिल जीतने के बाद ओटीटी पर दस्तक देगी 'मैं वापस आऊंगा', जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?

इम्तियाज अली निर्देशित और दिलजीत दोसांझ, शर्वरी वाघ व वेदांग रैना स्टारर फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' 1947 के बंटवारे के दर्द और अमर प्रेम पर आधारित है. सिनेमाघरों के बाद यह फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 27, 2026 10:58 AM IST
थिएटर्स में दिल जीतने के बाद ओटीटी पर दस्तक देगी 'मैं वापस आऊंगा', जानिए कब और कहां देख सकेंगे फिल्म?

ओटीटी पर दस्तक देगी 'मैं वापस आऊंगा'

मशहूर फिल्ममेकर इम्तियाज अली की फिल्में फैंस को हमेशा सिनेमाघरों तक खींच लाती है. इसी कड़ी में पिछले दिनों जून के महीने में रिलीज हुई उनकी एक और फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कहानी और जादू से दर्शकों का दिल पूरी तरह जीत लिया था. जिन लोगों से यह फिल्म बड़े पर्दे पर छूट गई थी या जो इसे अपने परिवार के साथ घर बैठकर दोबारा देखना चाहते थे, उनके लिए अब एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है.

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा राज

थिएटर में अपनी ताबड़तोड़ कमाई और इमोशनल कर देने वाली कहानियों से तहलका मचाने के बाद, अब 'मैं वापस आऊंगा' ओटीटी की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है. मेकर्स ने आखिरकार इसके डिजिटल प्रीमियर की तारीख और प्लेटफॉर्म से पर्दा उठा दिया है, जिससे फैंस के बीच उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है. यह फिल्म देश और दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने जा रही है. मेकर्स ने इसे अगस्त के शुरुआती हफ्ते में ही रिलीज करने का फैसला किया है. बिना किसी और इंतजार के, आप 7 अगस्त से अपने घर पर ही इस मास्टरपीस को देख पाएंगे.

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बंटवारे के दर्द और प्रेम की दास्तान

अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो यह एक आम लव स्टोरी नहीं है. यह 1947 के खौफनाक भारत-पाकिस्तान बंटवारे के उस दर्दनाक मंजर और एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान बयां करती है. फिल्म की कहानी यह दिखाती है कि कैसे मजहब की लकीरों और देश के बंटवारे ने दो दिलों को एक-दूसरे से जुदा कर दिया, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी उनका प्यार वक्त के पहिये तले दबा नहीं.

फिल्म की दमदार स्टारकास्ट

फिल्म की स्टार कास्ट इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है. इसमें दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक बुजुर्ग का बेहद भावुक किरदार निभाया है, जो अपनी जिंदगी की अंतिम दिनों में भी पुरानी यादों और अपने अधूरे वादे को दिल में संजोए हुए हैं. वहीं, उनके पोते के दमदार रोल में दिलजीत दोसांझ नजर आए हैं.

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इसके अलावा, फ्लैशबैक या युवा दौर की प्रेम कहानी में वेदांग रैना और शर्वरी वाघ की जोड़ी ने परदे पर जो जादू बिखेरा है, उसने हर दर्शक का दिल जीत लिया. वेदांग और शर्वरी की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री बेहद फ्रेश और नेचुरल लगी. इन सब के ऊपर, लेजेंड्री म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान का जादुई संगीत इस फिल्म की जान है, जो हर एक इमोशन को कई गुना ज्यादा गहरा कर देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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