Ajay Devgn ने Bhuj: The Pride Of India की रिलीज डेट का किया ऐलान

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) ने अपनी नई फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj: The Pride Of India) की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया 13 अगस्त के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Hotstar) पर रिलीज होगी, जिसमें संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर और प्रणीता सुभाष जैसे कलाकार नजर आएंगे।

अजय देवगन ने फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया का नया पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट के बारे में जानकारी दी है। फिल्म के नए पोस्टर में अजय देवगन एयरफोर्स की यूनिफोर्स में नजर आ रहे हैं। अजय देवगन ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है, 'भारत की सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी 13 अगस्त के दिन सुनाई जाएगी।'

भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया कोरोना वायरस महामारी की वजह से अटक गई थी। मेकर्स इसे कोरोना काल से पहले सिनेमाघरों में लाने की प्लानिंग कर रहे थे लेकिन कोरोना ने सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। कोरोना से बिगड़े हालातों ने मेकर्स को यह फैसला लेने को मजबूर कर दिया कि वो फिल्म को थिएटर्स की जगह ओटीटी पर रिलीज करेंगे।

फिल्म की ओटीटी रिलीज के ऐलान के बाद से ही मेकर्स सही तारीख का इंतजार कर रहे थे। भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फिल्म है, जिस कारण मेकर्स ने इसे अगस्त में रिलीज करने का प्लान बनाया है। फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया में दर्शकों को भारत-पाक युद्ध की अनकही कहानी जानने को मिलेगी। इस लड़ाई को जीतने में भारतीय वायु सेना की मदद के लिए गुजरात के लोकल लोग आगे आए थे। अजय देवगन की फिल्म इन्ही आम भारतीयों के जुनून को सलाम करेगी।