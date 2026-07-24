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Lock Upp 2: 'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता…' आकांक्षा चमोला का बयान सुनकर खौल उठा नेटिजन्स का खून, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहीं ट्रोल

रियलिटी शो 'लॉकअप 2' के विजिटर्स डे पर आकांक्षा चमोला के एक चौंकाने वाले बयान ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. शो में मिलने आए पति गौरव खन्ना की तुलना 'कुत्ते' से करने पर यूजर्स का गुस्सा भड़क गया है.

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By: Shreya Pandey | Published: July 24, 2026 9:42 AM IST
Lock Upp 2: 'गौरव से अच्छा मेरा कुत्ता…' आकांक्षा चमोला का बयान सुनकर खौल उठा नेटिजन्स का खून, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहीं ट्रोल

आकांक्षा चमोला का बयान

विवादों और ड्रामे के लिए मशहूर रियलिटी शो 'लॉकअप 2' इस समय विवादों में है. शो के हालिया एपिसोड में विजिटर्स डे का इमोशनल मौका था, जहां कैदियों को उनके परिवारों से मिलवाया जा रहा था. एक तरफ जहां धीरज धूपर अपनी पत्नी विन्नी अरोड़ा को देखकर रो पड़े और माहौल खुशनुमा हो गया, वहीं दूसरी तरफ आकांक्षा चमोला ने अपने पति और मशहूर टीवी एक्टर गौरव खन्ना को लेकर एक ऐसा कमेंट कर दिया, जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है.

आकांक्षा ने उगला जहर

विन्नी अरोड़ा के जाने के बाद जब श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चमोला एक साथ बैठकर बातें कर रही थीं, तब श्रेया ने इच्छा जताई कि काश उनका बॉयफ्रेंड भी उनसे मिलने आए. इस पर आकांक्षा ने जो प्रतिक्रिया दी, उसने सबको हैरान कर दिया. आकांक्षा ने गौरव खन्ना का जिक्र करते हुए उन्हें सीधे तौर पर अपना एक्स कह दिया. उन्होंने आगे कहा, "वरुण भी इस बात पर हंस रहा है कि मेरी फैमिली कहां आई, मुझसे मिलने तो कोई स्ट्रेंजर आया था." आकांक्षा यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने गौरव के आने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपने माता-पिता के कम्फर्ट की जरूरत थी.

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कुत्ते से की गौरव की तुलना

अपने बयान को और ज्यादा विवादित बनाते हुए आकांक्षा ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो, अगर मेरे परिवार से कोई आता तो ज्यादा बेहतर होता. यह मुलाकात मेरे लिए कम और गौरव के लिए ज्यादा थी. मुझे तब बहुत ज्यादा खुशी होती अगर जेल में मुझसे मिलने मेरी मम्मी-पापा आते... या फिर उनके बदले मेरा कुत्ता ही आ जाता."

बुरी तरह ट्रोल हुईं आकांक्षा

जैसे ही आकांक्षा के इस बयान की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वैसे ही नेटिजन्स का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. हालांकि कुछ गिने-चुने फैंस ने आकांक्षा का यह कहकर बचाव किया कि जेल के तनाव में उन्हें मानसिक सपोर्ट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा. लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स आकांक्षा की इस भाषा पर भड़क गए हैं. ट्रोलर्स और गौरव के फैंस कमेंट सेक्शन में आकांक्षा की जमकर क्लास लगा रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा, "गौरव खन्ना जैसे इंसान को तुम डिजर्व ही नहीं करतीं", तो कुछ ने इसे लाइमलाइट बटोरने का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया.

तलाक की खबरों के बीच नया ट्विस्ट

आपको याद दिला दें कि 'लॉकअप 2' के मंच पर आने के बाद ही आकांक्षा चमोला ने दुनिया के सामने यह खुलासा किया था कि वह और गौरव खन्ना कानूनी तौर पर तलाक लेने जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी दावा किया था कि अलग होने के बावजूद दोनों के बीच आपसी सम्मान और सपोर्ट हमेशा रहेगा. लेकिन विजिटर्स डे पर गौरव को 'कुत्ते' और 'अजनबी' से कंपेयर करने के बाद, आकांक्षा के उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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