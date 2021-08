BREAKING: Akshay Kumar ने किया 'The End' की शूटिंग का ऐलान, जानें कब से OTT पर आग लगाएंगे खिलाड़ी कुमार Akshay Kumar will start The End by Dec 2021: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि वो इस साल के अंत में द एंड की शूटिंग शुरू करेंगे।