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सोहेल खान के बाद Alliance में खुलेंगे ऋतिक रोशन की जिंदगी के पत्ते? जानिए आने वाला है कौन सा ट्विस्ट

Alliance Upcoming Twists: प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' में जल्द ही एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है. इस एंट्री की वजह से 'द अलायंस' में ऋतिक रोशन का नाम सुनाई देने वाला है. चलिए जानते हैं कि यहां हम किसकी बात कर रहे हैं.

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By: Shivani Duksh | Published: July 22, 2026 2:38 PM IST
सोहेल खान के बाद Alliance में खुलेंगे ऋतिक रोशन की जिंदगी के पत्ते? जानिए आने वाला है कौन सा ट्विस्ट

सोहेल खान के बाद Alliance में खुलेंगे ऋतिक रोशन की जिंदगी के पत्ते?

Alliance Upcoming Twists: प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द अलायंस' ( The Alliance) में इस समय बवाल मचा हुआ है. पहले तो लोग इस शो को इतना भाव नहीं दे रहे थे. बाद में शो में सोहेल खान (Sohail Khan) की एंट्री ने इस शो पर चार चांद लगा दिए. जिसके बाद उनकी पत्नी सीमा भी उनके पीछे-पीछे पहुंच गईं. अब शो में लगातार सीमा और सोहेल की पर्सनल लाइफ के राज खुल रहे हैं. इसी बीच द अलायंस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दावा किया जा रहा है कि शो 'द अलायंस' में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है. ये खबर सामने आते ही दावा किया जाने लगा है कि इस एंट्री के बाद बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की जिंदगी के राज खुलने वाले हैं, क्योंकि शो 'द अलायंस' में जो भी एंट्री करेगी उसका बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के साथ गहरा नाता है. यहां हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की जो कि शो 'द अलायंस' का हिस्सा बनने वाली हैं.

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सुजैन खान को लेकर हुआ फैंस के बीच फ्यूजन

ये लाइन पढ़कर आपको भी लग रहाहोगा कि शो 'द अलायंस' में सुजान खान ऋतिक रोशन के बारे में बात करने वाली हैं. अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं. आपको बता दें कि इस समय शो 'द अलायंस' में अर्सलान गोनी नजर आ रहे हैं, जो कि सुजै खान के बॉयफ्रेंड हैं. शो 'द अलायंस' में सुजैन खान अर्सलान गोनी को सपोर्ट करने जाने वाली हैं. इस खबर ने 'द अलायंस' के फैंस का दिल खुश कर दिया है. लोगों का कहना है कि शो 'द अलायंस' में सुजैन खान को देखना दिलचस्प होगा. हालांकि शो 'द अलायंस' में सुजैन खान ऋतिक रोशन के बारे में बात नहीं करेंगी. यहां पर तो सुजैन खान अर्सलान गोनी का हौसला बढ़ाने वाली हैं.

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शो 'द अलायंस' में मचा है बवाल

भले ही लॉकअप 2 की तरह शो 'द अलायंस' को फैंस का प्यार न मिल रहा हो लेकिन शो लगातार फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब सोहेल खान ने दावा किया था कि बचपन में उनके साथ छेड़खानी हुई है. बड़े होने के बाद सोहेल खान ने अपने पिता को ये बात बताई थी. अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जिक्र करते हुए सोहेल खान कई बार इमोशनल हो चुके हैं. एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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