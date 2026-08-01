Alliance Promo: Salman Khan को देखकर अटकीं सबकी सांसें, शो में मारी धांसू एंट्री

Salman Khan in Alliance Promo: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने हाल ही में अमेजन प्राइम के रिएलिटी शो एलाइंस में धमाकेदार एंट्री की है. शो में सलमान खान को देखकर सभी कंटेस्टेंट के होश ही उड़ गए. अब उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Alliance Promo: Salman Khan को देखकर अटकीं सबकी सांसें

Salman Khan in Alliance Promo: प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'द एलायंस' ( The Alliance) में कुछ समय पहले ही सोहेल खान (Sohail Khan) ने एंट्री की थी. जिसके बाद उनकी पत्नी सीमा भी इस शो में पहुंच गईं. शो के दौरान 'द एलायंस' में इस एक्स कपल को लेकर कई बड़े राज खुल चुके हैं. बावजूद इसके 'द एलायंस' की खास टीआरपी नहीं आ रही है. यही वजह है कि अब 'द एलायंस' के मेकर्स ने अपने तुरूप के इक्के को निकालने की तैयारी कर ली है. खबर है कि 'द एलायंस' में जल्द ही बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की एंट्री होने वाली है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इस बात का सबूत 'द एलायंस' का लेटेस्ट प्रोमो है. 'द एलायंस' के लेटेस्ट प्रोमो में सलमान खान कउबॉय की तरह धमाकेदार एंट्री करते नजर आए. जैसे ही 'द एलायंस' के सेट पर सलमान खान ने अपने कदम रखे, वैसे ही कंटेस्टेंट्स चौंक गए. सितारों के मुंह से चीख निकल गई. वहीं सोहेल खान अपने भाई को देखकर खुश हो गए.

'द एलायंस' की कैसे बढे़गी रेटिंग?

आते ही सलमान खान ने 'द एलायंस' के सेट पर सोहेल खान को अपने गले लगा लिया. अब सलमान और सोहेल की रीयूनियन का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस का कहना है कि सलमान खान का 'द एलायंस' में आना शो की रेटिंग को चमका देगा. जल्द ही ये शो लॉकअप से भी आगे निकल जाएगा. सलमान खान का ये प्रोमो उस समय सामने आया जब उनकी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरअसल सलमान खान ने सीख लिया है कि अब उनको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है.

अपने स्टारडम को बचाने में जुटे हैं सलमान खान?

कुछ समय पहले ही सलमान खान ने एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में सलमान खान ने संजय दत्त के साथ पोज दिए हैं. इस पोस्ट में सलमान खान अपने दोस्त पर प्यार लुटा रहे हैं. इससे पहले ट्वीट करके सलमान खान सोनम वांगचुक को अनश तोड़ने के लिए बोल रहे थे. उससे पहले ट्वीट करके सलमान खान ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बात की. ये वो समय था जब हर बॉलीवुड सितारा इस बारे में बात करने से बच रहा था. वहीं सलमान खान ने एक ट्वीट करके बवाल मचा दिया. कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान सीख चुके हैं कि उनको लाइमलाइट में कैसे रहना है. अब तो लगातार सलमान खान की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.