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Alliance Winner: अली गोनी और रुही डोसानी का टूटा सपना, Mini Mathur के हाथ लगी विनर ट्रॉफी; घर ले गईं इतनी प्राइज मनी

Alliance Winner: कुणाल खेमू के रियलिटी शो 'अलायंस' के पहले सीजन की विनर मिनी माथुर बनीं. उन्होंने फिनाले में अली गोनी और रुही डोसानी को हराकर ट्रॉफी और लाखों की प्राइज मनी अपने नाम कर ली.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 6, 2026 2:24 PM IST
Alliance Winner: अली गोनी और रुही डोसानी का टूटा सपना, Mini Mathur के हाथ लगी विनर ट्रॉफी; घर ले गईं इतनी प्राइज मनी

मिनी माथुर बनीं अलायंस की विनर

Alliance Winner: कुणाल खेमू द्वारा होस्ट किए जा रहे रियलिटी शो 'अलायंस' (Alliance) का पहला सीजन आखिरकार अपने रोमांचक अंजाम तक पहुंच गया है. शो का ग्रैंड फिनाले हो गया और इसी के साथ इस शो को अपने पहले सीजन का विनर मिल गया. अली गोनी (Aly Goni) और रूही डोसानी (Ruhee Dosani) जैसे मजबूत दावेदारों को कांटे की टक्कर में पछाड़ते हुए टीवी की जानी-मानी होस्ट और एक्ट्रेस मिनी माथुर (Mini Mathur) ने इस शो की पहली ट्रॉफी के साथ लाखों की प्राइज मनी अपने नाम कर ली है.

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लास्ट मिनट में बदल गया पूरा खेल

'अलायंस' (Alliance Winner) के पहले फाइनलिस्ट बनें अली गोनी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ था कि शो के विनर की ट्रॉफी वो ही अपने नाम करेंगे, लेकिन जैसे ही फिनाले के उस आखिरी टास्क का नतीजा सामने आया, खेल के समीकरण पूरी तरह पलट गए और मिनी के नाम का डंका बज उठा. आइए जानते हैं आखिर कैसे छह हफ्तों के इस उतार-चढ़ाव वाले सफर में मिनी माथुर ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए इतिहास रच दिया.

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'अलायंस' (Alliance) के ग्रैंड में ट्रॉफी के साथ-साथ मिनी माथुर को लाखों की प्राइज मनी भी मिली है. जानकारी के मुताबिक, मिनी को 50 लाख रुपए कैश प्राइज मिला है. जीतने के बाद मिनी ने अपने सफर पर खुलकर बात की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी यह जीत ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को खुद को चुनौती देने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी.

Mini Mathur ने कैसे जीता 'अलाइंस'?

फिनाले का सफर तब शुरू हुआ जब अली गोनी 'ऐस ऑफ द वीक' (Ace of the Week) बनकर सीधे फिनाले में पहुंच गए. बाकी बचे कंटेस्टेंट्स जिसमें मिनी माथुर, रूही डोसानी, नीति टेलर और कुशाल टंडन शामिल थे और इनके बीच फिनाले की बाकी दो जगहों के लिए कड़ा मुकाबला हुआ. जिसमें मिनी ने कुशाल को हराकर फिनाले में अपनी जगह पक्की की, वहीं रूही ने नीति टेलर को हरा दिया. इसके साथ ही मिनी, रूही और अली के बीच फाइनल मुकाबला तय हो गया.

आखिरी टास्क से पहले शो से बाहर हो चुके सभी कंटेस्टेंट्स घर के अंदर वापस आए, जिससे घर में काफी गरमा-गरमी देखने को मिली. डेजी शाह ने वंशज सिंह की क्लास लगाई, क्योंकि वंशज ने कथित तौर पर कहा था कि शो में डेजी का कोई योगदान नहीं है. सीमा सजदेह ने भी उन कंटेस्टेंट्स को आड़े हाथों लिया जो कह रहे थे कि वह और सोहेल खान इस रियलिटी शो में सिर्फ छुट्टियां मनाने आए हैं. इसके बाद फाइनलिस्ट ने अपने इमोशनल जर्नी वीडियो देखे और फिर सीजन के आखिरी टास्क का सामना किया.

आखिरी टास्क में तीनों फाइनलिस्ट को एक बॉक्स से बॉल निकालकर एक पुल बनाना था, उन बॉल्स को एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना था और उनमें से तीन बॉल्स को एक साथ बैलेंस करना था. ऐसा करने पर उन्हें कोड मिलने थे, जिनसे प्राइज वॉल्ट खुलनी थी. मिनी ने तीनों कोड हासिल करके टास्क पूरा कर लिया, जबकि अली सिर्फ दो ही कोड जुटा पाए. मिनी के इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें 'अलाइंस' का पहला विनर बना दिया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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