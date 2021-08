दर्शकों को लुभाने के लिए Prime Video ने चली बड़ी चाल, साउथ के 'सिंघम' Suriya के साथ की करोड़ों की डील

बीते कुछ सालों में साउथ की फिल्मों का बाजार पूरे देश में बढ़ा है। लोगों का ध्यान बॉलीवुड से साउथ की ओर शिफ्ट हो गया है। इसकी वजह साउथ की फिल्मों का यूनीक कॉन्सेप्ट और एक्टर्स की धमाकेदार एक्टिंग है। यही वजह है कि बीते कुछ समय में 10 से ज्यादा साउथ की फिल्मों के हिंदी रीमेक का ऐलान हुआ है। पैन इंडिया लेवल पर बढ़ती साउथ फिल्मों की इस लोकप्रियता का फायदा हर कोई उठाना चाहता है। कोरोना की वजह से ओटीटी प्लैटफॉर्म्स बिजनेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में ओटीटी प्लैटफॉर्म्स की नजर साउथ की अपकमिंग फिल्मों पर है।

इसी कड़ी में ओटीटी प्लैटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने तमिल स्टार सूर्या (Suriya) के प्रोडक्शन हाउस 2डी एंटरटेनमेंट से खास करार किया है। इसके तहत सूर्या के प्रोडक्शन हाउस तले बनीं 4 बड़ी फिल्में सीधे प्राइम वीडियो पर रिलीज होंगी। इनमें जय भीम, उड़ानपिरापी, ओह माय डॉग और रामे आंदालुम-रावणे आंदालुम समेत कुल 4 फिल्में शामिल हैं। ये चारों फिल्में ही सीधे अमेजन के ओटीटी प्लैटफॉर्म पर रिलीज होंगी। ये फिल्में सितंबर से नवंबर 2021 के बीच रिलीज होंगी। इनमें सबसे अधिक चर्चा सूर्या स्टारर फिल्म जय भीम की है। गुरुवार को अमेजन प्राइम ने एक के बाद एक ट्वीट कर इन फिल्मों के बारे में जानकारी दी।

