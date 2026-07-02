साउथ सिनेमा के महा-सुपरस्टार और वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी और राहत भरी खुशखबरी सामने आई है. विजय के फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ (Jana Nayagan) की रिलीज को लेकर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस अब पूरी तरह खत्म हो गया है. सेंसर बोर्ड के साथ चल रहे कानूनी और तकनीकी विवाद के सुलझने के बाद, फिल्म को आखिरकार हरी झंडी मिल चुकी है. अब यह तय है कि दर्शकों का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है और यह फिल्म बहुत जल्द बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने ‘जन नायकन’ को 'ए' सर्टिफिकेट देकर पास कर दिया है. आपको बता दें कि पहले यह फिल्म इसी साल 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सीबीएफसी ने इस पर रोक लगाते हुए दोबारा जांच की मांग की थी. विवाद इतना बढ़ा कि प्रोडक्शन हाउस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था. हालांकि, बाद में मेकर्स ने केस वापस लेकर रिव्यू प्रोसेस का रास्ता चुना और अब जाकर फिल्म की रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हुआ है.
रिपोर्ट के अनुसार, डायरेक्टर एच. विनोथ के निर्देशन में बनी यह धमाकेदार फिल्म इसी महीने, यानी जुलाई 2026 में रिलीज हो सकती है. मेकर्स फिलहाल 16 जुलाई को फिल्म रिलीज करने का मन बना रहे हैं. अगर किसी वजह से इस तारीख पर बात नहीं बनी, तो 23 जुलाई को बैकअप प्लान के तौर पर रखा गया है.
दिलचस्प बात यह है कि मेकर्स के पास 31 जुलाई का भी एक विकल्प है, लेकिन इस तारीख पर रिलीज होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है. दरअसल, इसी दिन विजय के बेटे जेसन संजय की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म 'सिग्मा' भी रिलीज होने वाली है, और कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसकी आखिरी फिल्म उसके अपने ही बेटे की पहली फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर टकराए. ऐसे में अगर जुलाई का प्लान फेल होता है, तो फिल्म 7 अगस्त 2026 को सोलो रिलीज हो सकती है क्योंकि उस दिन कोई और बड़ी फिल्म कतार में नहीं है. हालांकि, फैंस को अभी मेकर्स की ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है.
'जन नायकन' सिर्फ विजय की आखिरी फिल्म नहीं है, बल्कि यह तमिल सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म का कुल बजट लगभग 350 करोड़ से 380 करोड़ रुपये के बीच बताया जा रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी करीब 220 से 250 करोड़ रुपये अकेले थलापति विजय ने बतौर फीस लिए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.