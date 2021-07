Anurag Kashyap की फिल्म Ghost Stories के खिलाफ शिकायत दर्ज, इस 'भयावह' सीन पर जताई गई आपत्ति

ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाला कंटेंट पहले सेंसर बोर्ड की सीमाओं में नहीं आता था लेकिन इसी साल सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय ने इस प्लैटफॉर्म पर आने वाले कंटेंट पर नजर बनाए रखने के लिए नए नियम बना दिए। फरवरी के महीने में MIB ने The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules बनाए और सभी प्लैटफॉर्म्स से कहा कि इन नियमों के तहत अपने ओटीटी कंटेंट से संबंधित आने वालीं शिकायतों का निवारण करें। अब इन नियमों के तहत सभी ओटीटी प्लैटफॉर्म्स को उनके प्लैटफॉर्म पर रिलीज होने वाले कंटेंट के बारे में शिकायत मिलने लगी हैं। अब इसी कड़ी में नेटफ्लिक्स की एक फिल्म पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। Also Read - Ghost Stories Screening: वेब सीरिज में भूत देखकर डरा बॉलीवुड, Karan Johar और Ishaan Khatter समेत इनके हुए हाल खराब

बीते साल जनवरी में रिलीज हुई नेटफ्लिक्स (Netflix) की फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' (Ghost Stories) में एक सीन को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है। बीते साल जनवरी में रिलीज हुई अनुराग कश्यप (Anurag Kashyap) की शॉर्ट फिल्मों के संकलन घोस्ट स्टोरीज में एक्ट्रेस शोभिता धूलिपला के एक सीन पर आपत्ति दर्ज करवाई गई है। इस सीन में एक्ट्रेस मिसकैरेज के बाद भ्रूण को खाती हुई नजर आती हैं। शिकायत में कहा गया है कि इस सीन की कहानी के हिसाब से कोई जरूरत नहीं थी। अगर मेकर्स ये सीन रखना भी चाहते थे तो उन्हें महिलाओं को चेतावनी देनी चाहिए थी। Also Read - Ghost Stories Trailer Released: जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर की फिल्म का बेहद डरावना ट्रेलर रिलीज, देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Anurag Kashyap (@anuragkashyap10)

ये ऐसी महिलाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो इस दर्द से गुजरी हैं। फिलहाल ये शिकायत नेटफ्लिक्स के ग्रिवियेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास है। अब देखना है कि इस मामले पर कंपनी क्या कदम उठाती है। बता दें कि बीते साल रिलीज हुई ये फिल्म 4 शॉर्ट फिल्मों का एक संकलन है जिसे जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, दिबाकर बनर्जी और करण जौहर ने किया था। इसमें जाह्नवी कपूर, सुरेखा सीकरी, मृणाल ठाकुर जैसे स्टार्स नजर आए थे। देखिए फिल्म का ट्रेलर... Also Read - करण जौहर की अपकमिंग फिल्म 'Ghost Stories' में हुई इस स्टार की धमाकेदार एंट्री