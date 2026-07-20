The Traitors के बाद अब Lock Upp 2 में तहलका मचाएंगी Apoorva Mukhija? इस कंटेस्टेंट की बजेगी बैंड

Lock Upp 2: कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया सेंसेशन अपूर्वा मखीजा को लेकर खबर आ रही है कि, The Traitors के बाद अब वो 'लॉक अप 2' में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाली हैं. इस न्यूज के बाद से ही दर्शकों में एक्साइटमेंट दोगुना हो गया है.

'लॉक अप 2' में होगी अपूर्वा मखीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री?

Apoorva Mukhija Wildcard Entry In Lock Upp 2: नेटफ्लिक्स का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप : सच या सजा' (Lock Up Sach Ya Saza) का खेल दिन-ब-दिन और भी ज्यादा दिलचस्प और अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है. इसी बीच इंटरनेट पर एक ऐसी खबर ने जोर पकड़ लिया है, जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को दोगुना कर दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया पर चारों तरफ चर्चा है कि इंटरनेट सेंसेशन और पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर अपूर्वा मखीजा (Apoorva Mukhija) रितेश देशमुख और फराह खान के इस शो में कदम रखने जा रही हैं. हालांकि, अभी तक मेकर्स या अपूर्वा की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन गॉसिप गलियारों और फैन पेजों पर उनके नाम का ही हल्ला है.

अपूर्वा का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए बेताब हैं फैंस

कई रिपोर्ट्स और मीडिया गॉसिप्स की मानें तो अपूर्वा मखीजा (Apoorva Mukhija) 'द ट्रेडर्स' (The Traitors) में अपने बेबाक अंदाज और धाकड़ पर्सनैलिटी से लोगों का दिल जीतने के बाद अब 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) के घर में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं. इस खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है, क्योंकि एक बार फिर फैंस किसी रियलिटी शो में अपूर्वा को हाई-वोल्टेज ड्रामा करते देखने के लिए बेताब हैं. फैंस का मानना है कि अपूर्वा का 'बिंदास एटीट्यूड' और सीधी बात कहने का अंदाज जेल के शांत माहौल में भी आग लगा देगा.

सोशल मीडिया पर मचा अपूर्वा के नाम का गदर

जैसे ही सोशल मीडिया पर अपूर्वा मखीजा की 'लॉक अप 2' में वाइल्डकार्ड एंट्री की खबर सामने आई वैसे ही इंटरनेट पर रिएक्शनन्स की बाढ़ आ गई. इस खबर पर एक यूजर ने लिखा, 'रेबेल किड ने लॉक अप में एंट्री मार ली है! अपूर्वा और श्रेया का पुराना हिसाब-किताब है, दोनों को एक ही घर में आमने-सामने देखना वाकई मजेदार होगा.' दूसरे ने चुटकी लेते हुए कहा, 'अपूर्वा मखीजा को सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि श्रेया कालरा को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल सके.' एक और फैन ने लिखा, 'अपूर्वा के आते ही गेम बदल जाएगा, वो अकेले ही शिल्पा और श्रेया जैसी कंटेस्टेंट्स पर भारी पड़ने वाली हैं.'

Rebel kid has entered LOCKUPP !! So Apoorva Rebel kid has entered lock up. She and shreya has some history cz shreya was jealous of her as well as she is of every successful woman. I think its gonna be fun??.#LockUpp2 #Akankshachaudhary #Yoganksha pic.twitter.com/5v2m1MeF48 — Mirha (@mirhalious) July 17, 2026

Rebel kid has entered LOCKUPP !! So Apoorva Rebel kid has entered lock up. She and shreya has some history cz shreya was jealous of her as well as she is of every successful woman. I think its gonna be fun??.#LockUpp2 #Akankshachaudhary #Yoganksha pic.twitter.com/5v2m1MeF48 — Mirha (@mirhalious) July 17, 2026

Apoorva is entering #Lockupp2 Shreya has more haters as contestants, now one more rival but it would be really good to see Shreya versus Apoorva. Makers will get rid of Akanksha soon as they have already set replacement of her with Rebel kid who comes with cult following. — ? (@raaheinn) July 17, 2026

श्रेया कालरा की बढ़ेगी मुश्किल?

वहीं किसी और ने कहा, 'जेल में श्रेया के दुश्मनों की कमी नहीं है, अब अपूर्वा की एंट्री से यह राइवलरी देखने लायक होगी. अपूर्वा के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन बेस भी है.' ऐसे ही तमाम कमेंट्स अपूर्वा मखीजा के 'लॉक अप 2' में एंट्री की खबर के आने के बाद से देखने को मिल रहे हैं.

गौरतलब है कि, अगर अपूर्वा की 'लॉक अप : सच या सजा' में वाइल्ड कार्ड एंट्री वाकई होती है, तो जेल के अंदर दुश्मनी की एक नई जंग छिड़ना तय है. ऐसे में अपूर्वा मखीजा और श्रेया कालरा के बीच का पुराना पास्ट इस शो के ड्रामे और एंटरटेनमेंट को बिल्कुल नए मुकाम पर ले जाएगा. यह प्रेडिक्ट करना और भी मुश्किल हो जाएगा कि इस बार 'लॉक अप' (Lock Upp) का खिताब किसके नाम होगा! खैर, इन खबरों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाले एपिसोड्स में ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर अपूर्वा मखीजा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, तो जेल के अंदर का ड्रामा और एंटरटेनमेंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…