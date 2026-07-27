एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं Harshad Chopda और Shivangi Joshi? धीरज धूपर और सूफी मोटीवाला ने खोल दिए सारे राज!

Lock Upp 2 से बाहर होने के बाद धीरज धूपर ने हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा इशारा किया, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी.

क्या है हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी का रिश्ता?

Dheeraj Dhoopar Confirm Harshad Chopda-Shivangi Joshi Relationships?: फरहा खान और रितेश देशमुख का रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. घर में जहां जमकर बवाल देखने को मिल रहा है, वहीं लड़ाई-झगड़ों के बीच प्यार की नज्म भी बनती नजर आ रही है. दरअसल, 'लॉक अप 2' में हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) और शिवांगी जोशी (Shivangi Joshi) की नजदीकियां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और दर्शक भी दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखते हुए उनके रिलेशनशिप के कयास लगाते रहते हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हर्षद और शिवांगी के रिश्ते पर मुहर लगा दी है.

दरअसल, 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) से बाहर होने के बाद धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) ने मीडिया से खास बातचीत की और इशारों-इशारों में हर्षद चोपड़ा-शिवंगी जोशी और योगेश रावत-आकांक्षा चौधरी के कथित रिश्तों को लेकर हिंट दिया. हाल ही में शो से बाहर हुए इस कंटेस्टेंट ने सफाई देते हुए शिवंगी और आकांक्षा को अप्रत्यक्ष रूप से हर्षद और योगेश की गर्लफ्रेंड कह दिया और बताया कि वह बिना किसी वजह के झगड़े क्यों नहीं करते.

क्या है हर्षद और शिवांगी का रिश्ता?

'एक्सेस टीवी' को दिए एक इंटरव्यू में धीरज धूपर से जब पूछा गया कि, वह शो में दूसरे कंटेस्टेंट्स की तरह झगड़ों में क्यों नजर नहीं आए. इस सवाल का जवाब देते हुए धीरज ने कहा कि, अगर उन्होंने योगेश रावत को बाहर किया था तो उनकी कथित गर्लफ्रेंड आकांक्षा चौधरी को उनसे लड़ना चाहिए था. इसी तरह अगर वह हर्षद चोपड़ा को बाहर करते, तो शिवांगी जोशी को उनसे नाराज होना चाहिए था. जब उनसे सीधे पूछा गया कि, क्या हर्षद और शिवांगी के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ है, तो उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, 'जो दिख रहा है, शायद वही होगा.' धीरज के इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है.

Dheeraj said Harshad is madly in love with Shivangi! Alexa play: Yeh rishta kya kehlata hai ???#LockUpp #LockUpp2 pic.twitter.com/OiwJhdKKxR — ayra (@ayratastic) July 27, 2026

'लॉक अप 2' से कैसे बाहर हुए धीरज और सूफी?

आपको बता दें कि, 'लॉक अप 2' के लेटेस्ट एपिसोड में मेकर्स ने एक बड़ा ट्विस्ट लाते हुए पहले से बाहर हो चुके कंटेस्टेंट्स हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत की दोबारा एंट्री कराई, जिससे उन्हें कॉम्पिटिशन में अपनी जगह वापस पाने का एक आखिरी मौका मिल गया. दोनों का मुकाबला धीरज धूपर और सूफी मोटीवाला के साथ हुआ, जो कि एक हाई-वोल्टेज कमबैक टास्क था. इस टास्क को जीतने वालों को घर में दोबारा एंट्री मिलने वाली थी. हर्षद ने धीरज को हरा दिया, जबकि योगेश ने सूफी के खिलाफ जीत हासिल की, जिसके चलते हर्षद और सूफी दोनों की गेम में वापसी हो गई.

one is standing up for her dignity, the other keeps reducing her to a "girlfriend" joke. but sure, let's revisit those

"dheeraj >>>>>> harshad" tweets.?

aged beautifully. pic.twitter.com/i1YV2UsH30 — ? (@GrtViola) July 27, 2026

टास्क हारने की वजह से धीरज धूपर और सूफी मोटीवाला शो से बाहर हो गए, जो फिनाले के करीब आते-आते इस सीजन के सबसे बड़े ट्विस्ट्स में से एक रहा. 'लॉक अप 2' के नए एपिसोड सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रात 8 बजे रिलीज होते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…