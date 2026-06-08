सिनेमाघरों में 12000 करोड़ कूटने के बाद इस दिन ओटीटी पर आ रही 'Avatar: Fire and Ash', जानें कब और कहां होगी रिलीज

थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद जेम्स कैमरून की 'Avatar: Fire and Ash' 24 जून 2026 से JioHotstar पर स्ट्रीम होगी. इस बार जेक सली का परिवार खतरनाक 'ऐश पीपल' और पुराने इंसानी दुश्मनों से मुकाबला करेगें.

ओटीटी पर कब आएगी 'Avatar 3'?

हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' अब आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार है. 19 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी. दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब वाहवाही लूटने के बाद, पेंडोरा की यह दुनिया अब डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है. 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' की कहानी को आगे बढ़ाते हुए यह तीसरा पार्ट जेक सली, नेतिरी और उनके परिवार के अगले इमोशनल और खतरनाक सफर पर ले जाता है.

'अवतार 3' की कहानी क्या है?

इस बार की 'अवतार: फायर एंड ऐश' की कहानी में जेक सली और उनका परिवार एक बेहद गहरे दुख से गुजर रहा है. पिछले पार्ट में अपने बच्चे को खोने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि उनके सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी होती है. पेंडोरा ग्रह पर उनकी शांति तब भंग हो जाती है, जब उनका सामना ऐश पीपल से होता है.

यह 'ना'वी' कबीले का ही एक ऐसा खतरनाक और ग्रुप है, जो आग की पूजा करता है. इस कबीले के लोगों का मानना है कि उनकी देवी 'ऐवा' ने उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया है. जब यह नया और हिंसक कबीला पेंडोरा के लिए एक बड़ी ताकत और खतरा बनकर उभरता है, तो सली परिवार को अपनी रक्षा के लिए एक बार फिर जंग के मैदान में उतरना पड़ता है. मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होतीं, क्योंकि इंसानी हमलावर भी पेंडोरा पर दोबारा कब्जा करने के लिए लौट आते हैं, जिससे इंसानों और ना'वी के बीच की जंग और भी खूंखार हो जाता है.

कब और कहां देख सकते हैं फिल्म?

फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 'अवतार: फायर एंड ऐश' 24 जून, 2026 से JioHotstar पर स्ट्रीम होने जा रही है. लाइटस्टॉर्म एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म को जेम्स कैमरून और जॉन लैंडौ ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.

यह फिल्म एक्शन और कमाल के विजुअल इफेक्ट्स के साथ ही यह इंसानी इमोशन जैसे- ट्रॉमा, अपनों को खोने का दुख और परिवार की ताकत को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारती है. जेम्स कैमरून ने हमेशा की तरह इस बार भी पर्यावरण के संदेश के साथ पेंडोरा की दुनिया को और बड़ा और अनोखा रूप दिया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.