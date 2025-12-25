ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • Web Series
  • Baahubali: The Epic OTT Release: जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'बाहुबली-3'...

Baahubali: The Epic OTT Release: जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'बाहुबली-3', नोट कर लें

प्रभास की आइकॉनिक फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को कब से और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: December 25, 2025 1:33 PM IST

Baahubali: The Epic OTT Release: जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'बाहुबली-3', नोट कर लें

भारतीय सिनेमा के इतिहास को बदलने वाली 'बाहुबली' सीरीज एक बार फिर चर्चा में है. निर्देशक एस.एस. राजामौली ने साल 2025 में फैंस की भारी मांग को देखते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया है. उन्होंने 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' को एक साथ जोड़कर 'बाहुबली: द एपिक' (Baahubali: The Epic) के नाम से एक नई फिल्म बनाई. अगर आप इस महान गाथा को थिएटर में देखने से चूक गए थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. आज क्रिसमस के मौके पर यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और सत्यराज जैसे बड़े सेलेब्स शामिल हैं.

कब और कहां देखें?

क्रिसमस की छुट्टियों को और भी यादगार बनाने के लिए 'बाहुबली: द एपिक' आज, 25 दिसंबर को दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज कर दी गई है. कड़ाके की ठंड में घर बैठे ही प्रभास, अनुष्का शेट्टी और राणा दग्गुबाती की इस महागाथा का आनंद लिया जा सकता है. नेटफ्लिक्स ने इसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम किया है. आपको बात दें कि 31 अक्टूबर 2025 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा आई, तो इसने साबित कर दिया कि इसका क्रेज कभी कम नहीं हो सकता. महज 14 दिनों के अंदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. बाहुबली: द बिगनिंग साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट लगभग 180 करोड़ था, जबकि इसने दुनिया भर में 600-650 करोड़ की कमाई कर सबको हैरान दिया. वहीं बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन साल 2017 में आए दूसरे भाग ने इतिहास रच दिया. करीब 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,810 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

TRENDING NOW

सिनेमाघरों में की इतनी कमाई

फिल्म ने भारत में 33.48 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लेवल पर इस 'एपिक एडिशन' ने 51.72 करोड़ की कमाई की. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 12.25 करोड़ बटोरे. दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु बेल्ट में फिल्म ने सबसे ज्यादा 23.24 करोड़ कमाए, जबकि हिंदी से 6.95 करोड़ की कमाई हुई. आईएमडीबी (IMDB) पर इस नए वर्जन को 8.6 की बेहतरीन रेटिंग मिली है. यह फिल्म सिर्फ दो फिल्मों का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि राजामौली ने इसमें कुछ अनदेखे फुटेज और बेहतर साउंड क्वालिटी का इस्तेमाल किया है. प्रभास की दमदार एक्टिंग, राणा दग्गुबाती की क्रूरता, और राम्या कृष्णन का राजसी अंदाज एक ही फिल्म में देखना बहुत ज्यादा स्पेशल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Baahubali Ott Release Baahubali The Epic Baahubali The Epic Ott Release