Baahubali: The Epic OTT Release: जानें कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी 'बाहुबली-3', नोट कर लें

प्रभास की आइकॉनिक फिल्म 'बाहुबली: द एपिक' अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं कि इस फिल्म को कब से और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास को बदलने वाली 'बाहुबली' सीरीज एक बार फिर चर्चा में है. निर्देशक एस.एस. राजामौली ने साल 2025 में फैंस की भारी मांग को देखते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया है. उन्होंने 'बाहुबली: द बिगनिंग' और 'बाहुबली: द कन्क्लूजन' को एक साथ जोड़कर 'बाहुबली: द एपिक' (Baahubali: The Epic) के नाम से एक नई फिल्म बनाई. अगर आप इस महान गाथा को थिएटर में देखने से चूक गए थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. आज क्रिसमस के मौके पर यह फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन और सत्यराज जैसे बड़े सेलेब्स शामिल हैं.

कब और कहां देखें?

क्रिसमस की छुट्टियों को और भी यादगार बनाने के लिए 'बाहुबली: द एपिक' आज, 25 दिसंबर को दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज कर दी गई है. कड़ाके की ठंड में घर बैठे ही प्रभास, अनुष्का शेट्टी और राणा दग्गुबाती की इस महागाथा का आनंद लिया जा सकता है. नेटफ्लिक्स ने इसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में स्ट्रीम किया है. आपको बात दें कि 31 अक्टूबर 2025 को जब यह फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा आई, तो इसने साबित कर दिया कि इसका क्रेज कभी कम नहीं हो सकता. महज 14 दिनों के अंदर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की. बाहुबली: द बिगनिंग साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट लगभग 180 करोड़ था, जबकि इसने दुनिया भर में 600-650 करोड़ की कमाई कर सबको हैरान दिया. वहीं बाहुबली 2: द कॉन्क्लूजन साल 2017 में आए दूसरे भाग ने इतिहास रच दिया. करीब 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 1,810 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया.

सिनेमाघरों में की इतनी कमाई

फिल्म ने भारत में 33.48 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड लेवल पर इस 'एपिक एडिशन' ने 51.72 करोड़ की कमाई की. ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने लगभग 12.25 करोड़ बटोरे. दिलचस्प बात यह है कि तेलुगु बेल्ट में फिल्म ने सबसे ज्यादा 23.24 करोड़ कमाए, जबकि हिंदी से 6.95 करोड़ की कमाई हुई. आईएमडीबी (IMDB) पर इस नए वर्जन को 8.6 की बेहतरीन रेटिंग मिली है. यह फिल्म सिर्फ दो फिल्मों का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि राजामौली ने इसमें कुछ अनदेखे फुटेज और बेहतर साउंड क्वालिटी का इस्तेमाल किया है. प्रभास की दमदार एक्टिंग, राणा दग्गुबाती की क्रूरता, और राम्या कृष्णन का राजसी अंदाज एक ही फिल्म में देखना बहुत ज्यादा स्पेशल है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

