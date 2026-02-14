O' Romeo से पहले देखें शाहिद कपूर की ये वेब सीरीज, उड़ जाएंगे होश, IMDb पर मिली 8.4 की रेटिंग...

शाहिद कपूर की फिल्म 'O' Romeo' को लेकर सिनेमा लवर्स के बीच जबरदस्त क्रेज है, अब यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. अगर आप शाहिद के 'रॉ' और 'इंटेंस' अंदाज के कायल हैं, तो आपको उनकी यह सीरीज जरुर देखनी चाहिए. राज और डीके के निर्देशन में बनी यह सीरीज रोमांच से भरपूर है, वहीं इसने ग्लोबल लेवल पर भारतीय वेब सीरीज के स्टैंडर्ड को भी बढ़ाया है. हम बात कर रहें हैं शाहिद कपूर के ओटीटी डेब्यू सीरीज 'फर्जी' के बारे में. अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है, तो इसे देखने का प्लान बना लें.
क्या है इस सीरीज की कहानी?
'फर्जी' की कहानी एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के सनी (शाहिद कपूर) की है, जो एक बेहद शानदार पेंटर है. वह अपने नाना (अमोल पालेकर) के पुराने प्रिंटिंग प्रेस को बचाने में लगा रहता है. जब ईमानदारी से काम नहीं बनता, तो सनी अपनी कला का इस्तेमाल नकली नोट छापने के लिए करता है. लेकिन वह साधारण नोट नहीं, बल्कि ऐसे नोट छापता है जिन्हें असली और नकली की पहचान करने वाली मशीनें भी नहीं पकड़ पातीं हैं. यहीं से शुरू होता है असली खेल, जिसमें एक तरफ सनी का शातिर दिमाग है और दूसरी तरफ माइकल (विजय सेतुपति). माइकल एक काबिल टास्क फोर्स अफसर है, जिसका लक्ष्य देश से जाली नोटों के कारोबार को खत्म करना है.
शाहिद कपूर की पावर-पैक परफॉर्मेंस
शाहिद कपूर ने सनी के किरदार में जान फूंक दी है. शाहिद ने एक ऐसा किरजार निभाया है, जो सिस्टम से तंग आकर अपराध की राह चुनता है. शाहिद का स्वैग, डायलॉग डिलीवरी और अपने दोस्त 'फिरोज' (भुवन अरोड़ा) के साथ उनकी केमिस्ट्री सीरीज की जान है. IMDb पर इस सीरीज को 8.4 की शानदार रेटिंग मिली है.
कहां देखें ये सीरीज ?
इस सीरीज की सबसे बड़ी मजबूती इसकी स्टार कास्ट है. इस फिल्म में विजय सेतुपति ने एक शानदार अफसर का रोल निभाया है, जो नियमों को नहीं मानता, अपनी शर्तों पर जीता है. वहीं इसमें केके मेनन ने 'मंसूर दलाल' का किरदार निभाया है, इस सीरीज में जाली नोट कैसे बनते हैं, पेपर की क्वालिटी और प्रिंटिंग की बारीकियां को शानदार तरीके से दिखाया गया है. अगर आप 'O' Romeo' में शाहिद के डार्क शेड को देखने के लिए बेताब हैं, तो आप 'फर्जी' सीरीज को भी देख सकते हैं. यह सीरीज आपको अंत तक अपनी कुर्सी से चिपके रहने पर मजबूर कर देगी. आप इस मास्टरपीस सीरीज को Amazon Prime Video पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates