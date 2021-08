Bell Bottom रिलीज से पहले ही Akshay Kumar का एक और धमाका, मेकर्स से नई फिल्म के लिए मिलाया हाथ

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम (Bell Bottom) से ना केवल फैंस और मेकर्स बल्कि ट्रेड एनालिस्ट्स को भी जबरस्त उम्मीदें हैं। फिल्म 19 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और उससे पहले ही ट्रेड एनालिस्ट ने फिल्म की सफलता की घोषणा कर दी है। इसी को देखते हुए मेकर्स खासे एक्साइटेड हैं और एक बार फिर से एक्टर और प्रोड्यसर की जोड़ी साथ आ गई है। अक्षय कुमार की बेल बॉटम को वासु भगनानी और जैकी भगनानी ने प्रोड्यूस किया है।

अब इस फिल्म की रिलीज से पहले ही इस जोड़ी ने एक बार फिर से साथ आने का ऐलान कर दिया है। अक्षय कुमार, वासु भगनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख की चौकड़ी फिर से अपकमिंग फिल्म के लिए साथ आई है। इस फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इतना तय है कि बेल बॉटम मेकर्स एक नई फिल्म बनाएंगे जिसमें अक्षय कुमार ही लीड रोल में रहेंगे। इस खबर के आने के बाद से अक्की के फैंस खासा एक्साइटेड हैं। जाने माने फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट तरण आदर्श ने इस डील की जानकारी दी है। देखिए तरण आदर्श की ट्वीट... Also Read - Suniel Shetty के मुश्किल दिनों में इन 10 एक्टर्स ने निभाई दोस्ती, फ्लॉप होने के बाद भी नहीं छोड़ा साथ

AKSHAY KUMAR - VASHU BHAGNANI REUNITE... #AkshayKumar and producers #VashuBhagnani, #DeepshikhaDeshmukh and #JackkyBhagnani team up again, after #BellBottom... More details about the film project awaited. #PoojaEntertainment pic.twitter.com/DbLliS3cAi

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 12, 2021