Bhojpuri Bawaal: एब्स से क्यों दूर रहती हैं भोजपुरी हसीनाएं? रानी चटर्जी ने खोल दिया बड़ा राज!

Bhojpuri Bawaal इन दिनों ओटीटी पर चर्चा में बना हुआ है. इसी बीच शो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने भोजपुरी हसीनाओं के फिगर को लेकर बड़ा खुलासा किया है.

भोजपुरी हसीनाएं एब्स क्यों नहीं बनाती?

Bhojpuri Bawaal: ओटीटी (OTT) हो या फिर टीवी इन दिनों हर जगह रियलिटी शोज का ही बोल-बाला है. 'लॉप अप 2' (Lock Upp 2) और 'अलायंस' (Alliance) से लेकर 'बिग बॉस' (Bigg Boss) तक दर्शकों के दिमाग पर बस रियलिटी शोज ही छाए हुए हैं. इसी लिस्ट में एक नया नाम 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal) का भी जुड़ गया है. प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहे इस शो में भोजपुरी सितारे नजर आ रहे हैं, जो खूब मस्ती और गॉसिप कर रहे हैं. आए दिन इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इसी बीच 'भोजपुरी बवाल' (Bhojpuri Bawaal Video) से नया वीडियो सामने आया है, जिसमें रानी चटर्जी ने बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने बताया कि आखिर भोजपुरी हसीनाएं एब्स से दूर क्यों रहती हैं.

बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या है अंतर?

दरअसल, शो के हालिया एपिसोड में रानी चटर्जी (Rani Chatterjee), आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) और नीलम गिरी (Neelam Giri) साथ बैठकर अपनी फिटनेस और लुक्स को लेकर बातें कर रही थीं. इसी दौरान बात निकली कि अगर वे बॉलीवुड में होतीं, तो शायद उन्हें खूबसूरत दिखने के लिए कई तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती. रानी चटर्जी ने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वह जैसी हैं, वैसे ही पर्दे पर नजर आती हैं, लेकिन बॉलीवुड में शायद ऐसा नहीं चलता और वहां लुक्स को लेकर काफी कुछ करवाना पड़ता है.

भोजपुरी एक्ट्रेसेज एब्स क्यों नहीं बनातीं?

बातचीत के दौरान रानी चटर्जी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आखिर वे एब्स बनाकर करें भी क्या? जब उन्हें आखिर में साड़ी ही पहननी है. उनकी बात पर नीलम गिरी भी सहमत नजर आईं. वहीं, आम्रपाली दुबे ने मजाक में कहा कि वह तो सोच रही हैं कि बोटॉक्स करवा लें. इसके बाद तीनों एक्ट्रेसेज बॉलीवुड में होने वाली कॉस्मेटिक सर्जरी और लुक्स को लेकर मजाक-मस्ती करने लगीं. उन्होंने बॉलीवुड की एक्ट्रेसेज के बनावटी एक्सेंट और नैचुरल लुक को लेकर भी खूब मजे लिए.

नीलम गिरी ने कहा- 'बत्तख लगोगी'

बात सिर्फ हंसी मजाक तक ही सीमित नहीं रही इसके बाद रानी चटर्जी ने एक्टिंग करके दिखाया कि अलग-अलग तरह की सर्जरी करवाने के बाद एक्ट्रेसेज कैसी दिख सकती हैं. रानी को ऐसा करते देखकर नीलम गिरी ने मजाक में कहा कि इस तरह मुंह बनाओगी तो बत्तख जैसी लगोगी. यह सुनकर तीनों जोर-जोर से हंसने लगीं. रानी चटर्जी ने इसी अंदाज में मजाक करते हुए कहा कि अगर वह ऐसा मुंह बनाकर पवन सिंह को वीडियो कॉल करेंगी, तो उनका रिएक्शन देखने लायक होगा. इस पूरी बातचीत के दौरान तीनों एक्ट्रेसेज काफी मस्ती करती नजर आईं.

बता दें कि 'भोजपुरी बवाल' को भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े रियलिटी शोज में से एक बताया जा रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…