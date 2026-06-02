Bhoot Bangla OTT Release: बॉक्स ऑफिस पर खेल खत्म, अब OTT पर दस्तक देगी 'भूत बंगला', इस दिन घर बैठे देखें फिल्म

Bhooth Bangla OTT Release: अक्षय कुमार और वामिका गब्बी की सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' थिएटर्स में 6 हफ्ते पूरे करने के बाद अब ओटीटी पर आ रही है. नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स 60 करोड़ रुपये में खरीदे हैं.

OTT पर दस्तक देगी 'भूत बंगला

Bhooth Bangla OTT Release: अगर आप बॉलीवुड अक्षय कुमार और खूबसूरत एक्ट्रेस वामिका गब्बी की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए हैं, तो अब आपको मलाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. प्रियदर्शन के शानदार डायरेक्शन में बनी यह फिल्म अब सिनेमाघरों से विदा लेने वाली है और बहुत जल्द आपके स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पर दस्तक देने जा रही है. थिएटर्स में रिलीज हुए इस फिल्म को 6 हफ्ते हो चुके हैं और अब इसकी कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है. ऐसे में मेकर्स ने इसकी ओटीटी रिलीज की पूरी तैयारी कर ली है.

नेटफ्लिक्स के साथ करोड़ों की डील

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'भूत बंगला' को बनाने में मेकर्स ने करीब 120 करोड़ रुपये का तगड़ा बजट खर्च किया था. लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ने राइट्स बेचकर ही अपनी आधी से ज्यादा लागत निकाल ली थी. फिल्म के डिजिटल राइट्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने पूरे 60 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा है.

ओटीटी के अलावा इसके सैटेलाइट यानी टीवी पर दिखाने के राइट्स 'जी सिनेमा' ने 25 करोड़ रुपये में अपने नाम किए हैं, जबकि फिल्म का शानदार म्यूजिक 'जी म्यूजिक' ने 10 करोड़ रुपये में खरीदा है. थिएटर्स से हटने के बाद यह फिल्म सबसे पहले नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और उसके कुछ समय बाद इसका वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 'जी सिनेमा' पर किया जाएगा.

कब देख पाएंगे फिल्म?

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'भूत बंगला' को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर इसी महीने 12 जून को रिलीज किया जाएगा. यानी अब आपको केवल कुछ ही दिनों का इंतजार और करना है, जिसके बाद आप सस्पेंस और कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म का मजा अपने घर के सोफे पर बैठकर ले सकेंगे. अगर बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें, तो 'भूत बंगला' ने कमाल का प्रदर्शन किया है. फिल्म ने दुनिया भर में 211 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया है. इस कमाई के साथ ही फिल्म ने 'हाउसफुल-5' के लाइफटाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है.

क्या है 'भूत बंगला' की कहानी?

यह कहानी है अर्जुन आचार्य (अक्षय कुमार) की, जिसे एक अनजान और दूर-दराज के गांव में अपने पूर्वजों का एक आलीशान महल विरासत में मिलता है. अर्जुन को पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वह अपनी बहन की शादी उसी पुश्तैनी महल में रखने का फैसला करता है. मुसीबत यह है कि उस गांव में 'वधूसुर' नाम के एक भयानक राक्षस का साया है, जो शादी की रात ही नई दुल्हनों को मौत के घाट उतार देता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.