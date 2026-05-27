Bhooth Bangla OTT Release Date: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गदर मचाएगी 'भूत बंगला'! जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक

Bhooth Bangla OTT Release: अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' अब जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट कर दी है.

कब और कहां रिलीज होगी 'भूत बंगला'?

Bhooth Bangla OTT Release Date Announced: बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर प्रियदर्शन और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जब भी साथ आते हैं, तो कोई न कोई धमाका जरूर करते हैं. वहीं ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला जब 14 साल बाद दोनों हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla) के लिए साथ आए. इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की. वहीं अब अक्षय कुमार, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे सितारों से सजी ये मूवी थिएटर्स के बाद ओटीटी पर गदर काटने के लिए तैयार है. मेकर्स ने इसी ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म (Bhooth Bangla OTT Release Date) दोनों की अनाउंसमेंट कर दी है. तो चलिए जानते हैं अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी.

क्या है Bhooth Bangla की कहानी?

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'भूत बंगला' (Bhooth Bangla Story) की कहानी 'अर्जुन आचार्य' (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमत है, जिसे अचानक भारत में एक रहस्यमयी महल विरासत में मिलता है. धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ती है और एक वक्त ऐसा आता है जब इस डरावने महल के अंदर शादी का जश्न शुरू होता है, लेकिन जैसे ही जैसे-जैसे रश्में होती हैं वैसे ही धीरे-धीरे वहां अजीबोगरीब पैरानॉर्मल घटनाएं घटने लगती हैं. इसके बाद जो होता है, वो शादी के माहौल को हंसी-मजाक, सस्पेंस और डर के एक मजेदार ड्रामे में बदल देता है.

2026 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म बनी

आपको जानकर हैरानी होगी कि, हर बार की तरह इस बार भी प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने अपना जादू दिखाया और 'भूत बंगला' साल 2026 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म और तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी हॉरर फिल्म बन चुकी है. 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस मूवी ने डरावने भूतिया सीन्स के साथ क्लासिक कॉमेडी के अनोखे मेल की वजह से तुरंत दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और यही वजह है कि, इसने अपने नाम ये सफलता की.

कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देखें 'भूत बंगला'?

सिनेमाघरों में गदर काटने के बाद अब ये फिल्म ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार है, जिसकी मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. भारतीय पौराणिक कथाओं, लोककथाओं और सुपरनेचुलर फैंटेसी पर आधारित यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म 12 जून 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाल है. जहां अब आप इसका घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं.



क्या है Bhooth Bangla की स्टारकास्ट?

मालूम हो कि, 'भूत बंगला' में अक्षय कुमार के अलावा परेश रावल, मिथिला पालकर. असरानी, राजेश शर्मा, जाकिर हुसैन, भावना पानी, पेरिन माल्डे, मनु मेनन, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, तब्बू और जीशू सेनगुप्ता जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…