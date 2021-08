Bhuj: The Pride Of India: रिलीज से पहले दर्शकों पर छायी Ajay Devgn की दीवानगी, बोले ‘अब इंतजार नहीं होता सिंघम’

#BhujThePrideOfIndia trending on twitter: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj The Pride Of India) कुछ ही घंटों में दर्शकों के सामने होगी। इस फिल्म का इंतजार दर्शकों को काफी समय से है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में दर्शकों को 1971 में लड़े गए भारत-पाक युद्ध की अविश्वसनीय कहानी देखने को मिलेगी। भुज में अजय देवगन (Ajay Devgn) के अलावा संजय दत्त, शरद केलकर, सोनाक्षी सिन्हा और नोरा फतेही जैसे कलाकार भी हैं। Also Read - Shershaah से लेकर Bhuj: The Pride Of India तक, रियल लाइफ हीरोज पर आधारित हैं ये 7 अपकमिंग फिल्में, देखें LIST

फिल्म भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया 13 अगस्त की शाम 5 बजे डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर रिलीज होगी, जिसके लिए कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। ऐसे में दर्शकों का उत्साह सांतवे आसमान पर है। 13 अगस्त की सुबह से ही ट्विटर पर #BhujThePrideOfIndia ट्रेंड कर रहा है। फैंस ट्वीट करके मेकर्स से मांग कर रहे हैं कि वो इस फिल्म के जल्द से जल्द रिलीज कर दें क्योंकि चंद घंटों का इंतजार भी अब भारी पड़ रहा है। फिल्म को लेकर जिस तरह की दीवानगी दर्शकों के बीच नजर आ रही है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि आज शाम हर कोई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भुज ही देखेगा।

I am expecting #BhujThePrideOfIndia to be a great film…. Apart from Coca Cola song which is actually not there in the film.. I liked everything… Teaser + Trailer + Songs + Posters… Everything…. I can’t wait to watch this film… Dear @ajaydevgn all the best for #Bhuj …

#ajaydevgn: "I am very happy that our film #BhujThePrideOfIndia is coming on ott. We didn't think much about it..."

Ab guruji @ajaydevgn kush hai to hum bhi vohi saath mein ??? hope it creates records on hotstar... pic.twitter.com/f7Jv17sp3N

