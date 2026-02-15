ENG हिन्दी
  • 'दलदल' के बीच ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी भूमि पेडनेकर की 11 साल पुरानी फिल्म, फैमिली के साथ ...

'दलदल' के बीच ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी भूमि पेडनेकर की 11 साल पुरानी फिल्म, फैमिली के साथ देख सकते हैं ये मूवी

भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई है. लेकिन इसी बीच उनकी एक 11 साल पुरानी फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है. इस फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 15, 2026 8:06 PM IST

'दलदल' के बीच ओटीटी पर ट्रेंड करने लगी भूमि पेडनेकर की 11 साल पुरानी फिल्म, फैमिली के साथ देख सकते हैं ये मूवी
dum laga ke haisha

ओटीटी की दुनिया में जहां हर हफ्ते बड़े बजट की नई फिल्में रिलीज होती हैं, वहीं कुछ पुरानी फिल्में अपनी सादगी और दिल छू लेने वाली कहानी के दम पर दोबारा ट्रेंडिंग लिस्ट में जगह बना लेती हैं. इस समय नेटफ्लिक्स पर आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की एक ऐसी ही फिल्म ट्रेंड कर रही है. हम बात कर रहे हैं साल 2015 की बेहतरीन रोमांटिक-कॉमेडी 'दम लगा के हईशा' (Dum Laga Ke Haisha) की, जो इन दिनों नेटफ्लिक्स के 'टॉप 10' में अपना कब्जा जमाए हुए है.

क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी 90 के दशक के हरिद्वार की गलियों में ले जाती है, जहां 'प्रेम प्रकाश तिवारी' (आयुष्मान खुराना) नाम का एक युवा रहता है. प्रेम का अपना एक छोटा सा कैसेट का कारोबार है और वह कुमार सानू का बहुत बड़ा फैन है. प्रेम के जीवन में मोड़ तब आता है जब उसके घरवाले उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ 'संध्या' (भूमि पेडनेकर) से करवा देते हैं. प्रेम एक सुंदर और छरहरी पत्नी का सपना देखता था, लेकिन संध्या का वजन थोड़ा ज्यादा है. प्रेम उसे अपनी जिंदगी पर एक बोझ समझने लगता है और उसका अपमान करता है. दूसरी ओर संध्या एक पढ़ी-लिखी और स्वाभिमानी लड़की है, जो टीचर बनने का सपना देख रही है. वह अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन प्रेम का व्यवहार उसे तोड़ देता है.

फिल्म का टर्निंग पॉइंट

कहानी में असली रोमांच तब आता है जब एक महफिल में प्रेम सबके सामने संध्या का मजाक उड़ाता है. संध्या, जो अब तक खामोश थी, अपना आपा खो देती है और सबके सामने प्रेम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है. यहीं से दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है. लेकिन क्या एक रेस और दही-भल्ले की शर्त इन दोनों के बीच की नफरत को पिघला पाएगी? यह जानने के लिए आपको यह 1 घंटे 50 मिनट की फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

क्यों खास है यह फिल्म?

शरत कटारिया द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म ने अपनी बेहतरीन कहानी के लिए 'बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता था. ग्लोबल लेवल पर इस फिल्म को 'माय बिग फैट ब्राइड' (My Big Fat Bride) के नाम से रिलीज किया गया था, जहां इसे लोगों ने काफी पसंद किया. इस फिल्म के लिए भूमि ने अपना वजन काफी बढ़ाया था. साथ ही यह उनके करियर की सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

