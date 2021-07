Bigg Boss 15 OTT: Pavitra Punia के एक्स Pratik Sehajpal को मेकर्स ने भेजा बुलावा, क्या शो पर खुलेंगे कच्चे-चिट्ठे?

Pavitra Punia's ex Pratik Sehajpal will enter in Bigg Boss 15 OTT: टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) का आगाज जल्दी ही होने वाला है। शो को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिनों का फासला है। इस शो को मेकर्स 8 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं। जिसके लिए दर्शकों में खासा बज है। इस शो को शुरूआत में कुछ दिनों तक ओटीटी पर स्ट्रीम करने के बाद मेकर्स टीवी पर प्रसारित करेंगे। ऐसे में इस बार शो में हिस्सा लेने वाले सितारों को लेकर लगातार बज बना हुआ है। Also Read - Aly Goni-Jasmin Bhasin संग डबल डेट पर पहुंचे Rahul Vaidya- Disha Parmar, कर डाली Bigg Boss 15 की गॉसिप

लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 15 में पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) के एक्स प्रतीक सेहजपाल (Pratik Sehajpal) की एंट्री होने वाली है। पवित्रा पुनिया और प्रतीक सेहजपाल का रिलेशन कुछ महीनों तक रहा था। एक्ट्रेस ने अपने बिग बॉस शो के दौरान इस बात का खुलासा भी किया था कि वो एक यंग लड़के के साथ कुछ महीनों तक रिश्ते में थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि उनका रिश्ते इस वजह से टूटा था क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह हाइपर था। यहां तक की उसने एक बार अपने हाथ को भी चोट पहुंचा दी थी।

प्रतीक सेहजपाल के बीते सीजन में भी आने की चर्चाएं जोरों पर थी। हालांकि इस बीच ही पवित्रा पुनिया और ऐजाज खान के रोमांटिक एंगल ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। जिसकी वजह से प्रतीक सेहजपाल की एंट्री होते-होते रह गई। अब खबरों की मानें तो हो सकता है कि वो इस बार इस शो का हिस्सा बनें। प्रतीक सेहजपाल की बात करें तो वो रोडिज की वजह से मशहूर हुए थे। इसके बाद पवित्रा पुनिया के साथ उनके रिश्तों की वजह से भी प्रतीक सेहजपाल सुर्खियों में आए। प्रतीक सेहजपाल एक बोल्ड पर्सानालिटी हैं। जो इस शो के लिए उन्हें एकदम परफेक्ट बनाती है। तो क्या आप प्रतीक सेहजपाल की एंट्री को लेकर एक्साइटेड हैं।