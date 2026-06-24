India's Got Latent 2 पर 'अल्फा' का प्रमोशन करने पहुंची थीं आलिया-शरवरी, बॉबी देओल को नहीं है इस शो की जानकारी

Bobby Deol On India's Got Latent 2: बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल ने समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' को लेकर किए गए सवाल पर हैरान करने वाला जवाब दिया है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बॉबी देओल ने इंडियाज गॉट लेटेंट 2 के सवाल को इग्नोर किया.

पॉपुलर कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' (India's Got Latent 2) जब से शुरू हुआ तब से चर्चा में बना हुआ है. इस शो का पहला एपिसोड रिलीज होती ही लोगों के बीच छा गया. इस बात अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि शो का पहला एपिसोड 24 घंटे के अंदर 25 मिलियन बार देखा जा चुका था. शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के पहले एपिसोड में फिल्म 'अल्फा' की एक्ट्रेसेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी वाघ (Sharvari Wagh) नजर आई थीं. दोनों एक्ट्रेसेस को शो के होस्ट ने जमकर रोस्ट किया और कंटेस्टेंट के साथ जमकर मस्ती की. इसी बीच फिल्म 'अल्फा' के एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) से शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जो जवाब दिया है, वो काफी हैरान करने वाला है. आइए जानते हैं कि बॉबी देओल ने ऐसा क्या कहा है.

बॉबी देओल ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड से लेकर साउथ की मूवीज में नजर आने वाले पॉपुलर एक्टर बॉबी देओल का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक पत्रकार बॉबी देओल से सवाल करता है 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 में फिल्म अल्फा का प्रमोशन करने पहुंची थीं तो क्या आने वाली आप भी इस शो में नजर आएंगे?' इस पर बॉबी देओल ने हैरान होते हुए जवाब दिया, 'ये कौन सा शो है? मुझे तो इसके बारे में पता भी नहीं है.' एक्टर के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया यूजर्स चौंक गए. उनका कहना है कि फिल्म 'अल्फा' में वह आलिया भट्ट और शरवरी वाघ के साथ नजर आने वाले हैं और उनकी दोनों को-स्टार जिस शो पर फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंची हैं और उनको इसकी जानकारी ही नहीं है.

फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को होगी रिलीज

बॉबी देओल को लेकर कई लोगों का कहना है कि ये बड़ा सवाल है कि जिस शो में उनकी फिल्म के प्रमोशन के लिए उनकी को-स्टार्स रही हैं और उन्हें पता नहीं है. इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वहीं, कई लोगों का कहना है कि बॉबी देओल ने किसी भी विवाद से बचने के लिए शो के सवाल को लेकर जवाब नहीं दिया है. बताते चलें कि बॉबी देओल, आलिया भट्ट, शरवरी वाघ और अनिल कपूर की फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.