बॉबी देओल फिर खोलेंगे बदनाम आश्रम के राज, 'आश्रम 4' को लेकर आई बड़ी खबर, इस दिन मचेगा तहलका

ओटीटी की दुनिया को हिलाकर रख देने वाली ब्लॉकबस्टर सीरीज 'एक बदनाम... आश्रम' के चौथे सीजन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है. इस सीरीज के अगले पार्ट की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने जा रही है.

'आश्रम 4' को लेकर आई बड़ी खबर

ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग और 'बाबा निराला' के खौफनाक अंदाज से तहलका मचाने वाले बॉलीवुड स्टार बॉबी देओल एक बार फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना जलवा बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. प्रकाश झा के निर्देशन में बनी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज 'एक बदनाम... आश्रम' के चौथे सीजन का फैंस पिछले कई सालों से बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब आखिरकार उन सभी चाहने वालों के लिए एक बेहद शानदार और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है, जिसने सोशल मीडिया पर बज क्रिएट कर दिया है.

कब से शुरु होगी शूटिंग?

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'आश्रम सीजन 4' की शूटिंग इसी साल अगस्त 2026 के दूसरे हफ्ते से ऑन-फ्लोर जाने के लिए पूरी तरह तैयार है. मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा एक बार फिर शो की लीड स्टार कास्ट के साथ कैमरे के पीछे कमान संभालते नजर आएंगे. चौथे सीजन की कहानी वहीं से आगे बढ़ाई जाएगी, जहां तीसरे सीजन के क्लाइमेक्स में बाबा निराला की काली दुनिया के कई हैरान कर देने वाले राज खुले थे. हालांकि, अभी तक मेकर्स ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह चौथा सीजन बाबा निराला की कहानी का आखिरी चैप्टर होगा या इसके बाद भी सीरीज को आगे बढ़ाया जाएगा.

बॉबी देओल के लिए टर्निंग पॉइंट

देखा जाए तो साल 2020 में शुरू हुई 'आश्रम' सीरीज बॉबी देओल के फिल्मी सफर के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. एक समय जब बॉबी फिल्मों से दूर चल रहे थे, तब इस सीरीज ने उन्हें एक नए और बेहद खतरनाक विलेन के रूप में पुनर्जीवित किया. काशीपुर वाले बाबा निराला का उनका यह किरदार इतना कल्ट और पॉपुलर हो गया कि आज भी लोग उन्हें देखते ही 'जपनाम-जपनाम' कहने लगते हैं. यह शो भारत की सबसे सफल और सबसे लंबे समय तक चलने वाली ओरिजिनल स्ट्रीमिंग सीरीज में से एक बन चुका है.

क्या है इस बदनाम 'आश्रम' की कहानी?

'आश्रम' की कहानी एक पाखंडी आध्यात्मिक गुरु (बाबा निराला) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो बाहर से तो बहुत सीधा, दानी और चमत्कारी संत दिखता है. शो में दिखाया जाता है कि कैसे सीधे-साधे और गरीब लोग आस्था के नाम पर अंधविश्वास के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर बैठते हैं.

सीजन 4 में फिर दिखेगी पुरानी फौज

इस नए सीजन में बॉबी देओल के साथ-साथ 'पम्मी' के किरदार में अदिति पोहनकर और बाबा के सबसे वफादार व चालाक राइट हैंड 'भोपा स्वामी' के रोल में चंदन रॉय सान्याल भी जबरदस्त वापसी कर रहे हैं. इनके अलावा दर्शन कुमार, तुषार पांडे, ईशा गुप्ता और त्रिधा चौधरी जैसे कलाकार भी इस सीरीज को दमदार बनाते आए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.