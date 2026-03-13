Border 2 OTT Release: 'बॉर्डर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, इस दिन नेटफ्लिक्स पर आएगी फिल्म, नोट कर लें तारीख

Border 2 OTT Release: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. आइए जानते हैं 'बॉर्डर 2' कब और किस ओटीटी पर रिलीज होगी.

सिनेमाघरों में अपनी दहाड़ से बॉक्स ऑफिस को हिलाने के बाद, सनी देओल की 'बॉर्डर 2' अब ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है. अगर आप थिएटर में इस शानदार फिल्म को देखने से चूक गए थे, तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि ओटीटी की दुनिया में इस फिल्म की एंट्री की तारीख पक्की हो गई है. आइए जानते हैं 'बॉर्डर 2' की रिलीज डेट और इसकी जांबाज कहानी और कमाई के आंकड़ों के बारे में.

कब और कहां रिलीज होगी फिल्म

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी की यह फिल्म 20 मार्च 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होने जा रही है. 23 जनवरी को रिलीज हुई यह फिल्म करीब दो महीने बाद डिजिटल पर्दे पर दस्तक दे रही है. 3 घंटे 20 मिनट का यह वॉर-ड्रामा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा, जहां रोमांच और देशभक्ति का जबरदस्त मिक्स-अप है.

क्या है फिल्म की कहानी

यह फिल्म 1997 की क्लासिक 'बॉर्डर' की यादें ताजा करती है. कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के उस दौर की है, जब पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन चंगेज खान' के जरिए भारत को ललकारा था. सनी देओल ने फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का किरदार निभाया है. सनी पाजी एक बार फिर सेना की बटालियन को लीड करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ाते नजर आए हैं. फिल्म में वरुण धवन ने मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है.

दिलजीत दोसांझ ने फिल्म में निर्मल जीत सिंह सेखों के किरदार को जीवंत कर दिया है. दिलजीत ने उस जांबाज एयरफोर्स ऑफिसर का किरदार निभाया है, जिसने अकेले दम पर श्रीनगर एयर बेस की रक्षा की थी. फिल्म में सेना, नौसेना और वायुसेना के आपसी तालमेल और बलिदान को बड़े ही मार्मिक ढंग से दिखाया गया है. फिल्म ने न केवल क्रिटिक्स का दिल जीता, बल्कि नोटों की भी जमकर बारिश की. 'बॉर्डर 2' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करीब 463.81 करोड़ का विशाल बिजनेस किया. इसमें सनी, वरुण और दिलजीत के अलावा अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और मेधा राणा भी है.

क्यों है यह फिल्म खास?

'बॉर्डर 2' सिर्फ गोलियों और बमों की कहानी नहीं है, बल्कि उन परिवारों की भी कहानी है जिनके बेटे सरहद पर सीना तानकर खड़े रहते हैं. फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और युद्ध के सीन आपको अपनी सीट छोड़ने नहीं देंगे. यह फिल्म तकनीक और इमोशन के मामले में 'बॉर्डर' से भी दो कदम आगे निकल गई है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more