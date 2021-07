Sushant Singh Rajput के फैंस ने ट्रेंड कराया #BoycottPavitraRishta2, Ankita Lokhande को बताया ‘नौटंकीबाज...’

#BoycottPavitraRishta2 trends on Twitter: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी अदाकारा अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने अपने नए शो पवित्र रिश्ता 2 (Pavitra Rishta 2) की शूटिंग शुरू कर दी है। पवित्र रिश्ता 2 के सेट से बीते दिन कई तस्वीरें सामने आईं, जिनमें अंकिता लोखंडे अपने को-स्टार शहीर शेख के साथ नजर आ रही थीं। इन तस्वीरों को देख अंकिता लोखंडे के फैंस सांतवे आसमान पर पहुंच गए क्योंकि इसी शो ने अंकिता को उनकी पसंदीदा स्टार बनाया था। अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता 2 में घरेलू महिला के अवतार में नजर आएंगी। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के सेट पर चहकीं Ankita Lokhande, Shaheer Sheikh संग दिए खूब पोज

पवित्र रिश्ता 2 के सेट की तस्वीरों से जहां अंकिता लोखंडे के फैंस को खुशी हुई है, वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नाराज हो गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने बीते साल आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद लोगों ने अंकिता लोखंडे को काफी ट्रोल किया था। इन्हीं लोगों के निशाने पर एक बार फिर से अदाकारा आ गई हैं।

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फैंस का मानना है कि अंकिता लोखंडे ने उनके पसंदीदा एक्टर की मृत्यु के बाद रोने-धोने का केवल ड्रामा किया था ताकि वो भविष्य में उस ड्रामे को भुना पाएं। एक्टर के फैंस कह रहे हैं कि पवित्र रिश्ता 2 के साथ अंकिता लोखंडे का जुड़ना इस बात का सबूत है कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का गम नहीं है। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 के कास्टिंग डायरेक्टर ने लगाई Shaheer Sheikh ने नाम पर मुहर, मानव के रोल को लेकर दिया बड़ा बयान

सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार ट्विटर पर #BoycottPavitraRishta2 के साथ ट्वीट कर रहे हैं और अंकिता लोखंडे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के ट्वीट नीचे देख सकते हैं: Also Read - डेब्यू शो में कुछ ऐसी दिखती थीं ये 9 टीवी एक्ट्रेस, फोटोज देख लगेगा शॉक

No one will be able to take Sushant's place. @itsSSR

???✨???✨???

Pavitra Rista serial was popular for Sushant, not for any Natunkita.

OUR MANAV ONLY SUSHANT#BoycottBullywood #BoycottPavitraRishta2 pic.twitter.com/Ngb8egjvrn

