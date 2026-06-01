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Brown Release Date: इस दिन ओटीटी पर दस्तक देगी करिश्मा कपूर की डार्क डिटेक्टिव सीरीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं 'ब्राउन'

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपनी नई डार्क क्राइम-थ्रिलर सीरीज 'Brown' के साथ ओटीटी पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. इसमें वह कोलकाता के एक हाई-प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाती नजर आएंगी.

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By: Shreya Pandey | Published: June 1, 2026 2:40 PM IST
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करिश्मा कपूर की डार्क डिटेक्टिव सीरीज

90 के दशक में अपनी एक्टिंग और डांस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली करिश्मा कपूर एक बार फिर स्क्रीन पर आग लगाने आ रही हैं. इस बार वह किसी रोमांटिक या ग्लैमरस रोल में नहीं, बल्कि एक बेहद उलझी हुई और डार्क जासूस के किरदार में नजर आने वाली हैं. करिश्मा की इस मच-अवेटीड वेब सीरीज का नाम है 'Brown' (ब्राउन). लीड रोल के तौर पर ओटीटी की दुनिया में यह करिश्मा का पहला बड़ा कदम है. रिलीज से पहले ही इस शो ने सस्पेंस के शौकीनों के बीच खलबली मचा दी है.

कब और कहां देख सकते हैं सीरीज?

थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री देखने वालों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. करिश्मा कपूर की यह सीरीज इसी महीने 5 जून 2026 से ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर दिखाई जाएगी. अगर आप भी सस्पेंस फिल्मों के दीवाने हैं, तो यह सीरीज आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाली है.

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मशहूर किताब पर आधारित है कहानी

'Brown' की कहानी असल में मशहूर लेखक अभीक बरुआ के बेस्टसेलिंग उपन्यास 'City of Death' से ली गई है. जिन्होंने यह किताब पढ़ी है, वे जानते हैं कि इसमें कितने जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स हैं. अब इसी थ्रिल को डायरेक्टर अभिनय देव पर्दे पर उतार रहे हैं. अभिनय देव वही निर्देशक हैं जिन्होंने 'दिल्ली बेली' जैसी कल्ट फिल्म और अनिल कपूर की सुपरहिट सस्पेंस सीरीज '24' बनाई थी.

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सीरीज की दमदार स्टारकास्ट

सीरीज को दमदार बनाने के लिए मेकर्स ने स्टारकास्ट पर खूब मेहनत की है. इसमें करिश्मा कपूर के अलावा सूर्य शर्मा, सोनी राजदान, जिशु सेनगुप्ता, अपने जमाने की मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हेलन, केके रैना, मेघना मलिक, सिंगर शान और अजिंक्य देव जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे.

क्या होगी सीरीज की कहानी

कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता शहर में हुए एक बेहद हाई-प्रोफाइल और अमीर परिवार की टीनेजर लड़की के मर्डर से. लेकिन मेकर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक आम 'कातिल कौन है?' वाली कहानी नहीं है. यह सीरीज इंसानी कड़वे सच, पुराने जख्मों, नशे की लत, सरकारी सिस्टम के भ्रष्टाचार और हिंसा की वजह से बर्बाद की कहानी है. इसे कोलकाता की असली, तंग और डार्क गलियों में शूट किया गया है. इसमें धोखा, बदला और ऐसे ट्विस्ट हैं जो अच्छे-अच्छे दर्शकों का दिमाग घुमा देंगे.

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करिश्मा का पुनर्जन्म

सीरीज में करिश्मा कपूर मुख्य किरदार 'रीटा ब्राउन' का रोल प्ले कर रही हैं. रीटा एक ऐसी जासूस है, जो खुद अपने अतीत के गहरे दुखों और हादसों से टूटी हुई है, लेकिन जब उसके सामने यह मर्डर केस आता है, तो वह अपनी जान की बाजी लगा देती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

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श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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