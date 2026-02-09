कातिल की खूनी मुस्कान! कत्ल के बाद मुस्कुराता था मुर्दा, कमजोर दिल वाले न देखें ये फिल्म...

अगर आप यह सोचते हैं कि मुस्कुराहट केवल खुशी को जाहिर करता है, तो साल 2024 की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आपकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल देगी. यह फिल्म केवल डराती नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के साथ एक ऐसा खौफनाक खेल खेलती है जिसे देखने के बाद आप आईने में खुद को देखकर भी डर सकते हैं. हम बात कर रहें हैं साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म 'द स्माइल मैन' के बारे में. इसकी कहानी और कत्ल का खौफनाक तरीका आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी एक ऐसे साइको किलर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका कत्ल करने का तरीका बेहद अनोखा और घिनौना है. यह कातिल केवल अपनी शिकार की जान नहीं लेता, बल्कि कत्ल के बाद उनके बेजान शरीरों के साथ एक क्रूर कलाकारी करता है. वह लाश के चेहरे की मांसपेशियों को इस तरह काटता और सिलता है कि मरने के बाद भी उस शख्स के चेहरे पर एक डरावनी और कान से कान तक फैली हुई स्माइल बन जाती है. जब पुलिस को पहली लाश मिलती है, तो वे हैरान रह जाते हैं कि आखिर कोई इंसान मरते वक्त इतना ज्यादा कैसे मुस्कुरा सकता है? लेकिन जल्द ही उन्हें अहसास होता है कि यह कोई नेचुरल हंसी नहीं, बल्कि एक शैतानी दिमाग की कलाकारी है.
TRENDING NOW
कमजोर दिल वालों के लिए चेतावनी
'द स्माइल मैन' को देखते वक्त स्क्रीन से नजरें हटाना मुश्किल है, लेकिन इसके कुछ दृश्य इतने खौफनाक हैं कि वे आपको अंदर तक झकझोर सकते हैं. फिल्म में मर्डर के बाद लाशों के जो क्लोज-अप शॉट्स दिखाए गए हैं, वे रूह कंपा देने वाले हैं. फिल्म यह सवाल खड़ा करती है कि वह किलर आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वह दुनिया के दुखों को खत्म करना चाहता है या फिर वह चेहरे पर छिपे झूठ को बेनकाब कर रहा है?
इस ओटीटी पर देखें
फिल्म के निर्देशक ने सस्पेंस को इस तरह दिखाया है कि क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते दर्शक अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं. इस फिल्म में आर सरतकुमार ने लीड रोल निभाया है. 'द स्माइल मैन' का क्लाइमेक्स ऐसा है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो. वह हंसी अंत में किसके चेहरे पर होती है, यही फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस है. इस फिल्म को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली है. वहीं आप इस फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
Subscribe Now
Enroll for our free updates